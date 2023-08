【メーカー直売】 【新品❗】ユニクロ＋Ｊ　ライトダウンジャケット　ネイビー ダウンジャケット

【ブランド名】

【商品説明】

購入してからは全く使用していない完全未使用品です。

断捨離目的で出品させて頂きます。

サイズはMで詳細は画像に有ります

カラー:69ネイビー

◆メルカリでは手数料と送料が有ることをご理解下さいm(_ _)m◆

※当方、物は大切に扱う方なので状態は申し分ないと思われます。

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

BEAMS ビームス

SHIPS シップス

ARC’TERYX アークテリクス

KUSHITANI クシタニ

MB

11500

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユニクロ 商品の状態 新品、未使用

