【内祝い】 MaisonMargiela(メゾンマルジェラ) ハンドバッグ 黒 TN665 ハンドバッグ

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状態 小傷、金具傷あり。

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仕様 内側：中留めボタン×１

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商品の情報 ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

以前、古物市場にて購入致しました。大人気！MaisonMargielaの黒く手触りの良いレザーのハンドバッグです◎状態 小傷、金具傷あり。 他は比較的綺麗かと思います。 まだまだご利用いただけます。 ※神経質な方はご遠慮ください。カラー ブラック × ネイビー金具 シルバーサイズ 表記サイズ：UNI 実寸サイズ：横34cm 縦40cm ※おおよそのサイズです。仕様 内側：中留めボタン×１ スナップポケット×１付属品 冊子類ランク ABTN665 178900000002438735/12#MaisonMargiela #MM #無地#メゾンマルジェラ #マルジェラ#ハンドバッグ #黒 #紺 #レザー#ブラック #ネイビー #シルバー金具

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