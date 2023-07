【内祝い】 MaisonMargiela(メゾンマルジェラ) ハンドバッグ 黒 TN665 ハンドバッグ

以前、古物市場にて購入致しました。

MaisonMargielaの

黒く手触りの良い

レザーのハンドバッグです◎

状態 小傷、金具傷あり。

他は比較的綺麗かと思います。

まだまだご利用いただけます。

※神経質な方はご遠慮ください。

カラー ブラック × ネイビー

金具 シルバー

サイズ 表記サイズ:UNI

実寸サイズ:横34cm 縦40cm

※おおよそのサイズです。

仕様 内側:中留めボタン×1

スナップポケット×1

付属品 冊子類

ランク AB

TN665 17890000000243873

5/12

#MaisonMargiela #MM #無地

#メゾンマルジェラ #マルジェラ

#ハンドバッグ #黒 #紺 #レザー

#ブラック #ネイビー #シルバー金具

商品の情報 ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

