【ABOUT】

モデル150cm、175cm

着画は9枚目10枚目載ってます

人気のクージー風の3Dニット

配色も良い主役級の一枚

【COLOR】

青、赤、黄

【SIZE】

サイズ表記 M

肩幅 55cm

身幅 60cm

着丈 64cm

袖丈 60cm

【MATERIAL】

アクリル100%

【CONDITION】

USED

目立つダメージがある場合は商品写真に掲載しておりますのでご確認ください。

・フォロー割

フォローして下さった方は

10%OFF

※必ずご購入前にコメントにてお知らせ下さい。

・リピータ―割

リピーター様に限り

20%OFF

※過去にお取引したことがある方限定です

・希少な一点物やアメカジ、ミリタリー、デザイン系、ヴィンテージ、オールド、ヨーロッパ古着、アンティークを集めています。

・シティ、ストリート、モード、カジュアル、アメカジ、韓国系など幅広い提案をさせて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ABOUT】モデル150cm、175cm着画は9枚目10枚目載ってます人気のクージー風の3Dニット配色も良い主役級の一枚【COLOR】青、赤、黄【SIZE】サイズ表記 M肩幅 55cm身幅 60cm着丈 64cm袖丈 60cm【MATERIAL】アクリル100%【CONDITION】USED目立つダメージがある場合は商品写真に掲載しておりますのでご確認ください。・フォロー割フォローして下さった方は10%OFF※必ずご購入前にコメントにてお知らせ下さい。・リピータ―割 リピーター様に限り20%OFF※過去にお取引したことがある方限定です・希少な一点物やアメカジ、ミリタリー、デザイン系、ヴィンテージ、オールド、ヨーロッパ古着、アンティークを集めています。・シティ、ストリート、モード、カジュアル、アメカジ、韓国系など幅広い提案をさせて頂きます。

