公式の店舗 セルフォード　膝丈ワンピース ひざ丈ワンピース

美品

フォーマルなシーンでも使用できるきれい目ワンピースです。

サイズ36(7~9号)

数年前に購入。

着用は2度

状態は良いと思います。

あくまでも自宅保存のため、状態は写真でご判断ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セルフォード 商品の状態 未使用に近い

