www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
Montgomery Ward "101"デニムジャケット USED
うる様専用 wymセットアップ(インディゴ&グレー)
OLD TOWN オールドタウン デニム カバーオール
■コメント■
AFGK デニムジャケット ホース ロゴ 黒 S
warehouse 1st デニムジャケット1998年モデル
60年代モンゴメリーワード "101"のデニムジャケットです。
ラングラー wrangler 60s 24MJZ デニムジャケット/ビンテージ
(モンゴメリーワードはアメリカの大手カタログ販売の老舗です。)
TOMMY JEANS 90s デニムジャケット バックロゴ 刺繍 M
コムデギャルソン・オム 22AW 裁ち切りデニムセットアップ
リーバイスの2ndジャケットを模したタイプになります。
SAPEur(サプール)VINTAGE DENIM JACKET(限定モデル)
色はまだ濃く残っており、コレから色落ちを楽しむ事が出来ます。
レア80s USA製 古着○リーバイス デニムジャケット インディゴ メンズXL
オフホワイト OFF-WHITE デニムジャケット
■サイズ&コンディション■
【希少濃紺】リーバイス 70年代初期 70505 ケアタグ付き サイズ44 XL
10 【常田大希着】Supreme x Levi’s Denim Trucker
◆BrandMontgomery Ward "101"
levisリーバイスフランス製ユーロリーバイスデニムジャケットGジャンジージャン
◆製造年1960年代
HEAVY GAUGE / DENIM JACKETS
◆Size (表記)-
セット売り 557 xx Levi's デニム 銀色シャツ King Gnu
◆Size (実寸)採寸している写真があります。
シュプリーム×ヒステリックグラマー☆スネークループジャケット XL
◆Colorインディゴデニム
LEE コットンジャケット/デッドストック／ネイビー
◆Material表記無し(おそらくコットン)
未使用【YAECA（ヤエカ）】デニムジャケット 18-13W（メンズ：S）
◆Conditionタグは欠損しています。
リーバイス 90sデニムジャケット(71557-02)
写真のとおり白ペンキトビが複数箇所あります。
バーバリーブルーレーベルデニムジャケット
また襟にスレによるダメージ、左背中、右袖に小さいダメージがあります。
東洋エンタープライズ1stタイプGジャン
【Lee/リー】Storm Rider ストームライダー b659
#hyuma
【最終値下げ】希少品！WACKOMARIA コーデュロイ レオパード
Levis supremeスエード ジャケット
202103-chis-00016500
Wtaps
商品の情報
商品のサイズ
L
商品の状態
やや傷や汚れあり
リーバイス 506xx バレンシア USA製 セカンド Gジャン アメリカ製
アメリカンラグシー Gジャン
MINEDENIM マインデニム E.BF-GJKT USD 木村拓哉 キムタク
Levi's SilverTab コーデュロイジャケット
最終値下げLiberaiders デニムジャケット
【良好】Nudie Jeans RONNY DRY BLACK SELVAGE
【定価3万超】RIPNDIP リップンディップ セットアップ
atlast&co 118J サイズ40
DOUBLE TREE Gジャン 40サイズ
Montgomery Ward "101"デニムジャケット USED■コメント■60年代モンゴメリーワード "101"のデニムジャケットです。(モンゴメリーワードはアメリカの大手カタログ販売の老舗です。)リーバイスの2ndジャケットを模したタイプになります。色はまだ濃く残っており、コレから色落ちを楽しむ事が出来ます。■サイズ&コンディション■◆BrandMontgomery Ward "101"◆製造年1960年代◆Size (表記)-◆Size (実寸)採寸している写真があります。◆Colorインディゴデニム◆Material表記無し(おそらくコットン)◆Conditionタグは欠損しています。写真のとおり白ペンキトビが複数箇所あります。また襟にスレによるダメージ、左背中、右袖に小さいダメージがあります。#hyuma202103-chis-00016500
商品の情報
商品のサイズ
L
商品の状態
やや傷や汚れあり
【数々のアワードを受賞】 Montgomery Ward "101"デニムジャケット USED Gジャン/デニムジャケット
375
18分钟前
【数々のアワードを受賞】 Montgomery Ward "101"デニムジャケット USED Gジャン/デニムジャケット
¥
148,000
¥
68,080
(税込) 送料込み
11
16
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
ジャケット/アウター
Gジャン/デニムジャケット
Montgomery Ward "101"デニムジャケット USED
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
f8d6b8a
386
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (16)
【数々のアワードを受賞】 Montgomery Ward "101"デニムジャケット USED Gジャン/デニムジャケット
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥24,100
¥13,496
TCBジーンズWorking Cat Hero ジャケット
¥15,000
¥12,750
リーバイス 70505 BIGE デニムジャケット ビンテージ 古着
¥98,000
¥51,940
リーバイス/70505/E
¥22,000
¥12,320
GLyphsオリジナル アートワークCRASSクラストパッチGジャン
¥20,800
¥11,648
00s balanceweardesign カバーオール デニムジャケット
¥32,800
¥18,696
50s PAYDAY ペイデイ デニムカバーオール ペニーズ 希少ビンテージ
¥18,180
¥13,635
US古着◆ヴィンテージ デニム デザインジャケット メンズ L-XL程
¥45,000
¥24,750
【もん様専用】70s vintage 70505-0317 TROY MILLS
¥53,000
¥28,620
新品同様 ウエアハウス LEE101 40
¥13,500
¥11,475
KSUBI デニムCPOシャツジャケット 黒 S
¥10,200
¥8,670
80's oshkosh USA製 オシュコシュ デニムジャケット カバーオール
¥13,000
¥11,050
【Lee別注/セットアップ対応可】ビッグシルエットGジャン
¥15,800
¥11,850
ハリウッドランチマーケット リバーシブルスカジャン
¥18,800
¥14,100
70s リーバイス フォース オレンジタブ 70505 デニム ヴィンテージ
¥14,000
¥11,900
TRUE RELIGION トゥルーレリジョン JIMMY デニムジャケット
¥58,000
¥31,320
新品未使用MaisonMargiela 21AWクロップドデニムジャケット
¥43,000
¥23,650
【美品】YAMAHA A-U671 プリメインアンプ 2020年製
¥11,300
¥9,605
早い者勝ち ヴィヴィアンウェストウッド 長財布 チェック オレンジ
¥110,000
¥50,600
コムデギャルソン エンビジャケット
¥21,150
¥11,844
ルイヴィトン カフ ナノグラム バングル モノグラム メタル ブレスレット
ホーム
【数々のアワードを受賞】 Montgomery Ward "101"デニムジャケット USED Gジャン/デニムジャケット
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.