海外アウトレットより個人輸入した未使用のTUMI TAHOEシリーズのRAZERとコラボしたボーズマンスリングボディバックです。

明るいライムグリーンが鮮やかな、とてもかっこいいアイテムです!

トゥミとゲーマー向けライフスタイルにおける世界のリーディングブランドRAZERとのコラボレーション。

トゥミのベストセラーアイテムにRAZERのトレードマークであるグリーンが本体のファスナー、ライニング、プラーなど要所にあしらわれた限定版。

海外での観光時や週末の外出に最適な「ボーズマン」スリング。実用的で、簡単に取り外しができるストラップで、右肩にでも左肩にでもかけて使用することができます。

環境に配慮し、工場等の製造過程で発生する廃棄物をリサイクルしたナイロンやペットボトルをリサイクルしたポリエステルなどの素材を採用。長年の使用に耐える高い耐久性も備えています。

TUMI RAZER『ボーズマン』スリング ボディバック

スタイル番号: 798701DGR

TUMIレヘビ『ポツマン』キャミソールバッグ ブラック/ライムグリーン

カラー:ブラック/ライムグリーン

素材

リサイクルナイロン/牛革

Size:

高さ:34.5cm 幅:15 cm 奥行き:6.5 cm

外装:

ファスナーで開閉するメインコンパートメント

ファスナーポケット

背面の携帯電話や定期券などの収納に便利なクィック・アクセス・ポケット)

簡単に取り外しができる左右どちらでも対応可能なストラップ

保護パッド付のバックパネル

タイダウン・ストラップ(長さ調節可能)

RAZER?のトリプルネックスネークのロゴが入ったウェビング製のプラーと“By Gamers. For Gamers”のメッセージが入ったウェビング製のプラー(取り外し可能)

内装:

オープンポケット

キーリーシュ

新品未使用 TUMI ボーズマンスリング New Design

※ 正真正銘のアウトレット直売店にて購入。

並行輸入品(海外正規品)になります。

(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)

※ 全て検品済みで特に問題ありません。

ご安心ください⑅◡̈*

発送時間:24時間以内✨

★✅即購入OK☺︎

⚠️必ずプロフィールをご確認下さい⚠️

ご了承いただけましたらご購入お願い致します。

#メンズバッグです

#TUMI RAZERです

#ボーズマン

#汎用バックパックです

#大容量バストバッグです

#夏の定番アイテムです

#海外直接購入割引商品です

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

