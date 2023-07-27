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注目ショップ 子供 天体望遠鏡 初心者 天体望遠鏡セット 焦点距離400mm 70mm大口径 その他

商品の説明

★【適正倍率＆素晴らしい天体観測の体験を！】口径は初心者に扱いやすい70mm、焦点距離は400mmの屈折式望遠鏡。2種類の接眼レンズ（K9mmとK25mm）と、対物レンズの焦点距離を延長できる「3倍バローレンズ」が付属しており、4通りの倍率（約16倍、44.4倍、48倍、133倍）で楽しめます。高透過率、抗反射コーティングで低い光の反射率、透過率が増加し、画像をより鮮明に表示されます。（※ 適正な倍率は、口径の大きさ（ミリ数）を約2倍した数値までです。それ以上に倍率が高くなる接眼レンズを使っても、像は暗くぼやけてしまい、あまりよくは見えません。）
【新品未開封】 レゴ アイデア Aフレームキャビン
★【ステンレス製伸縮式三脚＆スマホ撮影用アダプター付き】三脚は上質なステンレス素材を採用し、しっかりとした耐久性があり、長寿命です。アルミ製の三脚より安定性が高いです。4段階の伸縮式で、縮長25ｃｍから最長115ｃｍまで伸ばすことができます。お子さんの成長に合わせて長く使い続けられますし、大人の方にも無理がありません。
【新品未開封】映画オリジナルバージョン　ふぁみりーイロイロ！たまごっちプラス
★【微動ハンドル＆地上·天体兼用】架台部には上下・左右に望遠鏡を動かして星を見つける微動装置がついており、高い倍率で見ても安定しやすくなっています。天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立天頂ミラー（像が反転せずに見える）も付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。ベランダに出して観測、家族や友人と気軽に星空を見たい人にぴったりです♪
怪獣イヌクマブースカ(大)蓄光
★【組み立て簡単＆持ち運び便利】扱いやすく、特別なメンテナンスが不要なので、組み立てや操作も初めてでも安心。また、望遠鏡と付属品をすべて収納できる専用のリュックが付いています。キャンプなどのアウトドアシーンに携帯する際はもちろん、保管するときにも便利です。
カフェめしBOX　リーメント
★【トレイ付属＆安心サポート】トレイがついていおり、使用中に接眼レンズやアクセサリーを格納するのに便利です。【パッケージ内容】鏡筒、ステレンス製三脚、ファインダー、トレイ、接眼レンズ（K9mm/K25mm）、バローレンズ、専用防塵キャップ、天頂ミラー、スマホアダプター、リュック、特製ボックス、日本語取扱説明書。B30

SOUND VOLTEX コントローラー Ultimate Model

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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カクレンジャー 無敵将軍、隠大将軍&ツバサマルセット

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LEGO system6289 ダークコラーダ号（ロジャー船長の船）
★【適正倍率＆素晴らしい天体観測の体験を！】口径は初心者に扱いやすい70mm、焦点距離は400mmの屈折式望遠鏡。2種類の接眼レンズ（K9mmとK25mm）と、対物レンズの焦点距離を延長できる「3倍バローレンズ」が付属しており、4通りの倍率（約16倍、44.4倍、48倍、133倍）で楽しめます。高透過率、抗反射コーティングで低い光の反射率、透過率が増加し、画像をより鮮明に表示されます。（※ 適正な倍率は、口径の大きさ（ミリ数）を約2倍した数値までです。それ以上に倍率が高くなる接眼レンズを使っても、像は暗くぼやけてしまい、あまりよくは見えません。）★【ステンレス製伸縮式三脚＆スマホ撮影用アダプター付き】三脚は上質なステンレス素材を採用し、しっかりとした耐久性があり、長寿命です。アルミ製の三脚より安定性が高いです。4段階の伸縮式で、縮長25ｃｍから最長115ｃｍまで伸ばすことができます。お子さんの成長に合わせて長く使い続けられますし、大人の方にも無理がありません。★【微動ハンドル＆地上·天体兼用】架台部には上下・左右に望遠鏡を動かして星を見つける微動装置がついており、高い倍率で見ても安定しやすくなっています。天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立天頂ミラー（像が反転せずに見える）も付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。ベランダに出して観測、家族や友人と気軽に星空を見たい人にぴったりです♪★【組み立て簡単＆持ち運び便利】扱いやすく、特別なメンテナンスが不要なので、組み立てや操作も初めてでも安心。また、望遠鏡と付属品をすべて収納できる専用のリュックが付いています。キャンプなどのアウトドアシーンに携帯する際はもちろん、保管するときにも便利です。★【トレイ付属＆安心サポート】トレイがついていおり、使用中に接眼レンズやアクセサリーを格納するのに便利です。【パッケージ内容】鏡筒、ステレンス製三脚、ファインダー、トレイ、接眼レンズ（K9mm/K25mm）、バローレンズ、専用防塵キャップ、天頂ミラー、スマホアダプター、リュック、特製ボックス、日本語取扱説明書。B30

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商品の状態新品、未使用

注目ショップ 子供 天体望遠鏡 初心者 天体望遠鏡セット 焦点距離400mm 70mm大口径 その他

24分钟前

注目ショップ 子供 天体望遠鏡 初心者 天体望遠鏡セット 焦点距離400mm 70mm大口径 その他

¥11,200 ¥9,520

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天体望遠鏡 子供 初心者 70mm大口径 焦点距離400mm 天体望遠鏡セット 【ステンレス製伸縮三脚 安定性】 屈折式 天体観測 スマホ撮影 スマホアダプター リュック＆日本語説明書付き

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