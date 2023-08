【破格値下げ】 ZUIKO SHG DIGITAL f4.0 ED7-14mm レンズ(ズーム)

ワイド側で対角線画角114°フォーサーズ、マイクロフォーサーズ規格では最広角レンズとなります。

★超望遠300mm&手振れ補正★Nikon ニコン AF-S 55-300 VR

開放F値は4で固定された超広角ズームレンズです。

Canon キャノン EF 70-200mm F2.8 L IS USM

35ミリ判換算で14ー28mm相当の焦点域をカバーしズーム全域でレンズ先端から10cm先の被写体にまで近づける超近接撮影能力を備えます。

シグマ望遠レンズDGOS HSM APO150-500f5-6.3

第一面レンズの曲率は大きくてデザイン的な魅力も兼ね備えています。

【新品未開封】LAOWA 100F2.8 CA-Dreamer Macro 2X

深い被写界深度やパースペクティブの誇張を活かした超広角レンズならではの日常性を越えた独特な映像表現が可能です。

【美品】ソニー FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G

反面収差補正が行き届いているので、カメラを水平レベルにすると強いパースペクティブは抑制出来ます。

【美品】Panasonic Lumix パンケーキレンズ H-FS12032

大口径両面非球面凹レンズやED(特殊低分散)ガラスモールド非球面レンズ、スーパーEDレンズなどの特殊光学ガラスを贅沢に使用することで最高レベルの描写性能を実現しています。

TAMRON 70-300mm f/4.5-6.3 di iii rxd



☆美品☆ Canon FD 35mm F2 S.S.C. とてもキレイな光学

フォーサーズはもとより、マイクロフォーサーズのボディにお使いいただいても、最高の画質を堪能することが出来ます。

◤ニコン用 タムロン 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2

私はアダプターを使ってマイクロフォーサーズでも使用しておりました。

CANON EF400mmf/5.6L USM 中古美品

良い写真を撮るためには、良いレンズをお使いいただくことが一番です。STレンズとの違いを堪能なさってみて下さい。

☆ OLYMPUS 電動ズーム M.ZUIKO 14-42mm EZ シルバー☆



SONY Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS

仕様

☆☆良品 簡易整備済 NIKON 18-200mm VR L-16☆☆

焦点距離 7-14mm

タムロン AF XR Di 28-300mm 3.5-6.3 ニコン A061

(35mm換算 14-28mm)

TSTP様専用

最大口径比/最少口径比

SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN 富士Xマウント用

F4.O/F22

Canon レンズ EF-S 15-85 F3.5-5.6 IS USM

レンズ構成 12群18枚

ニコン AF-S DX NIKKOR 16-80mm f2.8-4E ED VR

EDガラスモールド非球面

シグマ 17-70mmF2.8-4DC MACRO HSM OS

EDレンズ

ほぼ未使用! Nikkor Z14-30mm F4 S

スーパーEDレンズ

EF17-40mm f4l usm

計5枚

シグマ100-400/F5-6.3 DG DN OS SE &専用TRIPOD

防滴処理 防塵棒滴機構

ルミックス G VARIO 7-14mm F4.0 ASPH 超広角ズームレンズ

フォーカシング方式

〖FUJIFILM〗FUJINON XF18-55m F2.8-4 LM OIS

フローティング &

SHG ZUIKO DIGITAL ED7-14mm f4.0

インナーフォーカス

◆TAMRON 70-300mm Di VC USD Nikon用 A030N

画角 114°-75°

SONY FE 24-70mm F2.8 GM / SEL2470GM 中古美品

最短撮影距離 0.25m

【良品】MINOLTA AF ZOOM 28-70mm F2.8G

最大撮影倍率 0.11倍

8257 良品 SONY E 55-210mm 4.5-6.3 SEL55210

(35mm判換算 0.22倍相当)

Ai AF-S Zoom-Nikkor ED28~70㍉F2.8D(IF)

最近接撮影範囲 122×162mm

SIGMA 標準レンズ 17- 50 F2.8 EX HSM ニコンAPS-C

絞り羽枚数 7枚(円形絞り)

SIGMA 85mm F1.4 DG HSM [ソニーE用]

大きさ 86.5mm×119.5mm

❤Nikon AF-S 18-105mm VR❤1本で広角〜中望遠まで対応❤

重量 780g

【オマケあり】Tamron 17-28mm F/2.8 SONY用

小売価格 ¥247,800

フード付き✨️ Canon EF-S 55-250 IS 望遠レンズ ケース付き



トキナー AF80-200mmF2.8(AT-X828) AF PRO ニコン用

新品購入品、防湿庫にて保管しております。

Tamron タムロン 17-50mm F2.8 Di II VC レンズ

鏡室内にチリ、カビ等は見当たりません。

数回使用動作確認済FUJIFILM xf18-55mmRLM OISf2.8-4

細かなスレ等はございますが全体的には美品の範疇だと思います。

SONY パワーズームレンズ

フロントキャップとエンドキャップが付きます。

✨美品✨☆望遠レンズ☆キャノン ❤Canon EF 75-300mm❤

フロントキャップは金属製です。

商品の情報 商品のサイズ フォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ワイド側で対角線画角114°フォーサーズ、マイクロフォーサーズ規格では最広角レンズとなります。 開放F値は4で固定された超広角ズームレンズです。35ミリ判換算で14ー28mm相当の焦点域をカバーしズーム全域でレンズ先端から10cm先の被写体にまで近づける超近接撮影能力を備えます。 第一面レンズの曲率は大きくてデザイン的な魅力も兼ね備えています。 深い被写界深度やパースペクティブの誇張を活かした超広角レンズならではの日常性を越えた独特な映像表現が可能です。反面収差補正が行き届いているので、カメラを水平レベルにすると強いパースペクティブは抑制出来ます。 大口径両面非球面凹レンズやED(特殊低分散)ガラスモールド非球面レンズ、スーパーEDレンズなどの特殊光学ガラスを贅沢に使用することで最高レベルの描写性能を実現しています。 フォーサーズはもとより、マイクロフォーサーズのボディにお使いいただいても、最高の画質を堪能することが出来ます。私はアダプターを使ってマイクロフォーサーズでも使用しておりました。 良い写真を撮るためには、良いレンズをお使いいただくことが一番です。STレンズとの違いを堪能なさってみて下さい。仕様焦点距離 7-14mm (35mm換算 14-28mm)最大口径比/最少口径比 F4.O/F22レンズ構成 12群18枚 EDガラスモールド非球面 EDレンズ スーパーEDレンズ 計5枚防滴処理 防塵棒滴機構フォーカシング方式 フローティング & インナーフォーカス画角 114°-75°最短撮影距離 0.25m最大撮影倍率 0.11倍 (35mm判換算 0.22倍相当)最近接撮影範囲 122×162mm絞り羽枚数 7枚(円形絞り)大きさ 86.5mm×119.5mm重量 780g小売価格 ¥247,800 新品購入品、防湿庫にて保管しております。鏡室内にチリ、カビ等は見当たりません。細かなスレ等はございますが全体的には美品の範疇だと思います。フロントキャップとエンドキャップが付きます。フロントキャップは金属製です。

商品の情報 商品のサイズ フォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤️Canon EF 70-200mm F4L IS USM❤️Lレンズ❤️SIGMA 16mm F1.4 DC DNSamyang サムヤンAF 75mm f1.8 SONY Eマウント単焦点#DC11 Zoom-NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5 DNikon AF-S 55-300 VR DX 望遠レンズ フード付き 現状TAMRON SP15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 #369