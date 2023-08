ミュウミュウのロングスリーブTシャツ。

miumiuのメンズラインは1999年から2008年までのみの為、稀少かと思います。

こちらはL/S T-SHIRTなので幅広いシーズンでご着用いただけます。

3回ほどしか着ていません。状態はかなりいいです。元値は26400円です。



肩幅45cm着丈70cm身幅47cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

