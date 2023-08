土屋鞄 TSUCHIYA KABAN

土屋鞄 TSUCHIYA KABAN ミニボストンバッグ トートバッグ 本革 レザー ダークブラウンシボ革 トーンオイルレザーヌメ革経年変化のアメ色が美しく出ております。内側に多少の汚れがありますが、使用には問題ありません。※状態やデザイン等は写真をご確認ください。【サイズ】横幅:37㎝高さ:16㎝マチ:15㎝ハンドル:63㎝【カラー】ダークブラウン【仕様】外側 サイドポケット×2内側 オープンポケット×2 ファスナーポケット×1【発送】1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご質問やお値段のご相談等もお気兼ねなく!宜しくお願い致します☺︎

