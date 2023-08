安価 THE 新品 NORTH 24.0cm レザーマウンテンブーツ FACE ブーツ

ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE TRAVERSE MARIEL NF51720 KS ブラック 37サイズ [トレッキングシューズ メンズ]

使い込むほどに風合いの変化を楽しめる1足。限定モデルのマウンテンブーツ

マウンテンブーツの生産で有名なイタリア北西部の山岳地帯に位置するヴェネト州トレヴィーゾの工房で作った限定モデル。マウンテンブーツ特有のボリューム感が特徴で、アッパーは、定期的な手入れを行うことで独特な光沢感を生むスムースレザーモデルと、温かみのある風合いのスウェードレザーモデル(NF51721)を用意。ソールには、創業8年を迎える世界的に有名なビブラム社のタンクソールを使用しています。伝統的な製法で作ったシンプルな構造で、使い込むほどに風合いの変化を楽しめる1足です。

【Fabric】 <アッパー>スムースレザー<ボトムユニット>Vibram®ラバーアウトソール

【Function】 Made in Italy/スムースレザーアッパー/Vibramラバーアウトソール

【原産国】 イタリア

【Size】 37 (24cm)

【Weight】 平均重量:970g(EU 42/片足)

【Color】 (KS)ブラックスムース

新品未使用

定価…44,000円(税込)

patagonia

パタゴニア

Danner

ダナー

MAMMUT

マムート

mont-bell

モンベル

Marmot

マーモット

MILLET

ミレー

ARC'TERYX

アークテリクス

ノースフェイス

THE NORTH FACE

mountainequipment

マウンテンイクイップメント

CHUMS

チャムス

GREGORY

グレゴリー

Columbia

コロンビア

Snow Peak

スノーピーク

スント

Caravan

キャラバン

KEEN

キーン

ロゴス

コールマン

ジムマスター

ヘリーハンセン

バーグハウス

ファイントラック

登山

トレイルランニング

マウンテンブーツ

ブーツ

革靴

靴

レザー

レザーブーツ

シューズ

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

