自宅での試着のみ、新品未使用です。

BUNON コットンシルク ブラウス

タグは取りました。

着用していないので出品します。

Deuxieme Classe公式オンラインショップ(ベイクルーズ)にて、2020年夏頃購入しました。

シャツとしてはもちろん、羽織り物としても使えるので、ほぼオールシーズン着用出来ると思います。

新品未使用ですが、ダメージ加工された品なので、シワ感やほつれ具合などダメージの細かい点を気にされる方はご遠慮下さい。

また、自宅保管の為、畳みジワがありますので、その点もご理解下さい。

以下、商品情報です。

(Deuxieme Classe公式オンラインショップより引用)

◇定価 35,200円税込

◇色 カーキ

◇サイズ フリー

・肩幅 46.5cm

・身幅 54cm

・着丈 70cm

・袖丈 63cm

・袖口 20cm

◇素材 綿100%

◇生産国 アメリカ

◇取扱 手洗い可能

FRANK&EILEEN の定番シャツが、こだわりの加工でこなれ感アップ。

自然な風合いや柔らかさを生み出すストーンウォッシュ加工や、裾に入った程よいダメージ加工でお洒落感アップ。さらりとした肌心地の良いコットン素材で安心感のある着心地も魅力。

大人の定番カジュアルに持っておきたい一枚です。

【FRANK&EILEEN (フランクアンドアイリーン)】

アメリカ・カリフォルニアで多くのセレブリティに愛され続けるシャツブランド。

ブランド名はデザイナーオードリー・マクローリンの祖父母の名前が由来となっており、ブランドロゴにある「1947」はその祖父母が結婚した年。

アイルランド出身の祖父母が着ていたシャツに思い出があり、当時のシャツを再現するべく2009年スタート。

イタリアで130年以上の歴史をもつ老舗生地メーカーの生地を使用した着心地の良さはもちろん、シルエットにもとことんこだわったデザインが特徴です。

#FRANK&EILEEN

#フランクアンドアイリーン

#Deuxieme Classe

#ドゥーズィエムクラス

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フランクアンドアイリーン 商品の状態 新品、未使用

