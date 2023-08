ご購入の前にコメントください

専用を出します。

リゼロ レム ヘッドセット

公式の公認コラボアイテム

いただいたのですが、勿体無くて使えず、

使いたい人に使ってもらった方がいいなと思い

お譲りします。

試着しかつかってませんので、新品同様です。

音はめちゃくちゃいいです

外箱は初期時からほんの少し凹みがありました

写真参照ください

使ってないのですが左耳のほうに色うつりがございました。写真参照ください

日本未発売の英Middle Bridge社製元祖ネコ耳ヘッドホンの最新作「YOWUリゼロ・レムコラボ猫耳ヘッドホン」

特長

・猫耳デザイン

・レム音声内蔵

「イチから、いいえゼロから!」

「レムはスバル君を愛しています。」

「さカプリ〜カプリ〜」

「もう、困ります〜」

・アプリ設定で自由にライトが光る

・53mmサウンドユニット、バーチャルサラウンド7.1、atpX HDで超低遅延・安定オーディオ出力

・マルチプラットフォーム対応。Bluetooth5.0/有線3.5ミリオーディオケーブル

・USB充電式 ‐ 1回の充電で48時間再生

種別:海外輸入品

ブランド名:妖舞YOWU

製品名:リゼロ・レムコラボ猫耳ヘッドホン

開発製造:Middle Bridge Ltd

本体カラー ブラック

Bluetooth Qualcomm Bluetooth 5.0 with aptx HD

接続方法 無線Bluetooth5.0/3.5mm有線

RGBカラー 10色

RGBカラー 箇所 ネコ耳、ヘッドホン

RGBカラー切替 アプリで設定可能

耳あて部 密閉型、再生周波数帯域20Hz〜20KHz、53mmドライバー、感度107dB/mW

バッテリー容量 1,000mAh

充電時間 1.6時間

充電インターフェイス USB Type-C

連続稼働時間 60時間(RGBライトオフ)、10時間(RGBライトオン)

パッケージ内容 本体、オルゴールヘッドホンバッグ、レムカスタム3.5ミリオーディオケーブル、充電USBケーブル

かなり大きく送料がかかるのでお値引きはしません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

