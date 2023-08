・新品未使用 箱付き

・ナイキ エア フォース 1 '07 LX NN NIKE AIR FORCE 1 '07 LX NEXT NATURE ライトボーン

・サイズ:27

■ 商品説明

考え抜かれたデザインのシューズで、あなたのスタイルにアートなニュアンスをプラス。 韓国で廃材の布地から「ボジャギ」と呼ばれるふろしきを作るときの伝統的な技法「ジョガクボ」にヒントを得たデザイン。

キルト加工のディテールとフリースのような心地良い裏地でAF1を冬仕様にアレンジ。 さらに、Nike Airクッショニングが普段使いに適した快適な履き心地をキープし、機能性と美しさを両立します。

■ 最安値出品の為、お値下げ出来ません

■ 在庫ございますので、即購入OKです

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

・新品未使用 箱付き・ナイキ エア フォース 1 '07 LX NN NIKE AIR FORCE 1 '07 LX NEXT NATURE ライトボーン・サイズ:27■ 商品説明考え抜かれたデザインのシューズで、あなたのスタイルにアートなニュアンスをプラス。 韓国で廃材の布地から「ボジャギ」と呼ばれるふろしきを作るときの伝統的な技法「ジョガクボ」にヒントを得たデザイン。 キルト加工のディテールとフリースのような心地良い裏地でAF1を冬仕様にアレンジ。 さらに、Nike Airクッショニングが普段使いに適した快適な履き心地をキープし、機能性と美しさを両立します。■ 最安値出品の為、お値下げ出来ません■ 在庫ございますので、即購入OKです

