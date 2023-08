100％安い Charmantesac シャルマントサック　オーガンジードッキングシャツ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

シャルマントサックのお洋服ライン

Charmante Femmeの

オーガンジードッキングシャツです。

WEBで予約し購入しました。

繊細でとっでかわいいブラウスですが

なかなか出番がないので出品します。

自宅での試着のみ、タグ付き未使用です。

自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

定価¥19,800(税込)

CharmanteFemme

Charmantesac

ラドロー ludlow

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント、襟付き

素材···シフォン/チュール、シアー/シースルー

テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い

Tomorrowland トゥモローランド

BALLSEY ボールジィ MACPHEE GALERIEVIE

CABaN estnation

Chesty yori Obli SEVENTEN セブンテンバイミホカワヒト Linkabke rosymonster akiki regleam Ella CADUNE arpagestory coel

Estlla.K birthdaybash ohga machatt

CELFORD FOXEY FRAYID Drawer リンカブル セブンテン フォクシーチェスティー ロージーモンスター

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

シャルマントサックのお洋服ラインCharmante Femmeのオーガンジードッキングシャツです。WEBで予約し購入しました。繊細でとっでかわいいブラウスですがなかなか出番がないので出品します。自宅での試着のみ、タグ付き未使用です。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。定価¥19,800(税込)CharmanteFemmeCharmantesacラドロー ludlowカラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、襟付き素材···シフォン/チュール、シアー/シースルーテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛いTomorrowland トゥモローランドBALLSEY ボールジィ MACPHEE GALERIEVIECABaN estnationChesty yori Obli SEVENTEN セブンテンバイミホカワヒト Linkabke rosymonster akiki regleam Ella CADUNE arpagestory coelEstlla.K birthdaybash ohga machattCELFORD FOXEY FRAYID Drawer リンカブル セブンテン フォクシーチェスティー ロージーモンスター

