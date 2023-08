☆即購入大歓迎☆

☆いいね!キープ大歓迎☆

☆値下げ交渉もOK☆

▪️アウター類はコチラ▪️

#エスセレクトアウター

▪️全商品はコチラ▪️

#エスセレクト全商品

▪️フォロー割▪️

~4999円 → 10%割引

5000円~ → 一律500円割引

※ご購入前にフォローをしていただき

『フォロー割希望』とコメントください

●サイズ

サイズ表記【 94-175-6 】/サイズ感【 L~XL 】

着丈:107cm

身幅:62cm

肩幅: cm

袖丈:90cm※ラグランの為、首中央から袖先まで

※サイズ感は参考程度に。実寸でのご確認をお願い致します

※平置き素人採寸のため若干の誤差はご了承ください

※セラープロフィール:175cm/68kg

●状態

全体的使用感は少ないが、右袖口と前身頃にシミあり

記名あり

※あくまで個人の主観です。画像も併せてご確認ください。

※個人検品のUSED品ですので、細かなダメージ等がある場合もございます。予めご了承ください

●ブランド

バーバリーロンドン

BURBERRY LONDON

●カラー/デザイン/ポイント

ベージュ

ノバチェック

ライナー

●素材

本体

綿100%

ライナー

羊毛 ウール 90%

カシミヤ10%

●当ページのブランド商品は大手リユースショップ・質店で購入の真贋鑑定済の正規品となります

メンズ レディース とユニセックスでお使いいただける

アイテムを取りそろえております♪

※他サイトでも出品しているため

予告なく出品取り消しする場合がございます

※取り置き(専用)は対応しておらず購入者様優先です

※中古品ですので商品状態を良くご確認の上

ご検討お願い致します

※その他の事項はプロフィールをご確認ください

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 やや傷や汚れあり

