●ブランド

45R 45rpm

●状態

USED品ですが目立ったヨゴレも無く、まだまだ着用いただけます♩

一度人手に渡ったお品ですので多少のよごれや見落とし

などご了承頂けるのみ購入お願い致しますm(_ _)m

●平置きサイズ

表記サイズ2

ウエスト34cm

ヒップ56cm

着丈79cm

(多少の誤差はご了承お願い致します)

●購入場所

百貨店

Y42325-15

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

