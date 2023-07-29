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正規品! ナイキ NIKE ターミネーター 27.5cm ジョージタウン スニーカー

商品の説明

Nike Terminator High "Georgetown/Granite and Dark Obsidian"(2022)
NIKE DUNN LOW SB × Why So Sad? 27.5
品番：FB1832-001
【NIKE】AJ7747-700 AIR FORCE 1 '07 LV8
サイズ：27.5cm
Clot×Sacai×Nike LD Waffle Orange Blaze
購入先： 2022年11月17日SNKRS 当選品です。
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SNKRSから届いた箱でそのまま発送いたします
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右の履き口付近に初期汚れがございます。
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※すり替え防止のため返品はお断りいたします。
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カラー···グレー

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商品のサイズ27.5cm
商品の状態新品、未使用

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正規品! ナイキ NIKE ターミネーター 27.5cm ジョージタウン スニーカー

3分钟前

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