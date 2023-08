オールドシリーズ...オールドセリーヌ

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ご覧いただきありがとうございます。

当方猫を飼っております。

猫の毛やアレルギー等気になる方はご遠慮下さい。

新品未使用でも1度人の手に渡った物ですのでお店の様な完品をご希望の方はご遠慮下さいませ。

状態をチェックをしてから出品してますが、見落とし等がある場合もあります。

画像の色加工等はしてませんが、お使いの機材によって色味が変わる場合がありますのでご注意下さい。

多少の値下げは出来る物もございますが、大幅な値下げや非常識な金額に関しては対応致しかねます。

出品前にブランド買取店にて査定済の正規品ですのでご安心ください。

ヴィンテージショップで購入しお気に入りでした。

購入時から正面のポケットの留め具の部分の糸が切れて剥がれています。

画像8~10をご確認ください。

それ以外は大きなダメージは無いです。

ヴィンテージの為汚れがあります。

縦15×横23×マチ7

ショルダー最大130cm位

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 傷や汚れあり

