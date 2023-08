King & PrinceのDVD、アルバム、CD全て開封してある中古でして、DVD2点のそれぞれDISC1の方に少し傷があります。

再生時には問題無く見ることが出来ていますが

気にされる方は落札ご注意ください。

尚バラ売りは致しておりません。

First Concert Tour 2018

CONCERT TOUR 2019

Mazy Night 初回限定版B

君を待ってる 初回限定版A

koiwazurai 初回限定版B

踊るように人生を。初回限定版 B(スリーブがありません。)

アルバム L& 初回限定版Bです。

ずっと押入れに保管していた為

劣化は少ない方と思いますが、箱やCDに細かい傷がある場合があります。

初回の特典も一応取ってはあるのですが保存状態が悪いため必要な方にはほんの気持ちのオマケとして付属することも可能です。

値段設定は難しかった為コメントで交渉してもらえると値下げも考慮したいと思いますので、よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

