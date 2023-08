【後払い手数料無料】 ドラゴンボール ワールドコレクタブル エピソード ブー【未開封品】 オブ コミック/アニメ

ご覧いただきありがとうございます。

ワンピースフィギュアpop レイジュ



聖闘士星矢 リュムナデス スケイル クロス フィギュア 当時物 バンダイ

ドラゴンボール改 ワールドコレクタブル フィギュア(ワーコレ)「Episode of Boo」vol.1とvol.2(12種)コンプリート セットになります。

G.E.M.コードギアス ルルーシュ C.C. フィギュア

個人的感想ですが、『美品』です。

(超合金魂)マジンガーZ・マジンガー大格納庫



一番くじ ドラゴンボール トランクス 孫悟空 孫悟飯 フィギュア

【国内正規品・未開封品】

トリヤマロボ MEGA ワーコレ

◉「Episode of Boo vol.1」コンプリート セット(全6種)

AMAKUNI 五等分の花嫁∬ 二乃 三玖 ウェディングVer. フィギュア

◉「Episode of Boo vol.2」コンプリートセット(全6種)

新品未開封 特典台座付き オシリスの天空竜 コトブキヤ フィギュア

合計12個

フィギュアーツZERO ワンピース ルフィ&エース(兄弟の絆) 超激戦



メリア・エンシェント フィギュア ゼノブレイド 新品未開封

☆即購入OKです。

ドラゴンボール EX 一番くじフリーザ 軍 ドドリア キュイ ラストワンフリーザ

コメント交渉中でも先に購入された方を優先させていただきます。

DX超合金VF-31AXカイロスプラスハヤテ機スーパーゴースト



未開封品❗ヒロアカ フィギア まとめ売り 合計33点

自宅にて、ケースに入れて保管しておりましたので、状態は良いかと思いますが、アミューズメント景品ですので、獲得の際の細かなキズや爪跡等ある場合がございます。

千値練 METAMOR-FORCE 超獣機神ダンクーガ

ご理解いただける方のみご検討願います。

エヴァンゲリオン 使徒XX サキエル



一番くじ ドラゴンボール EX 亀仙流の猛者たち 下位賞セット

※バラ売りは、考えておりません。

ベルファイン ゆんゆん フィギュア



ブルースブラザーズ フィギュア The Blues Brothers

※プチプチ梱包、段ボールに入れ「下積厳禁シール」を貼りメルカリ便にて発送予定です。

ワンピース 一番くじ 難攻不落ノ懐刀 カタクリ 他 フィギュアセット

素人ですが、丁寧に梱包いたします。

マクロスFイツワリノウタヒメ ギラサマアンコール ダブルチャンスキャンペーン

輸送時のトラブルについては、責任を負いかねますのでご了承願います。

東京リベンジャーズ mastermind 【抽選販売品】

また、返品・返金の対応もできませんので、ご理解の上、ご購入願います。

フィギュアアーツZERO 超サイヤ人トランクス



ドラゴンボールZ S.H.Figuarts ザーボン

☆お互いにトラブルのないよう、プロフィールもお読みいただければ幸いです。

スラムダンク フィギュア コレクション



pop シャンクス 新品未開封

よろしくお願いいたします。

ドラゴンボール・C賞セルマックス・D賞ゴテンクス



ねんどろいど 少女終末旅行 チト・ユーリ



あいぼん様専用

#ワーコレ

Dr.スランプアラレちゃん フィギュア げんこつ 博士 ガレージキット

エピソードオブブー

Mさん専用 海軍 大将 赤犬 青雉 黄猿 アーカイブコレクション



ヒロアカ 一番くじ fight on フィギュア 緑谷出久 爆豪勝己

孫悟飯

ワンピース 一番くじ エモーショナルストーリーズ フィギュア B賞 初版

ビーデル

【新品】【未開封品】ねんどろいど レイス APEX

ミスターサターン

ルクレール様専用ジョジョRAHキラークイーン 吉良吉影 フィギュア シアーハート

孫悟空

一番くじ ドラゴンボール VSオムニバスグレイト E賞 メカフリーザ フィギュア

ベジータ

ワンピース DXFフィギュア サイファーポール イージスゼロ フィギュア 30箱

ダーブラ

鬼滅の刃 煉獄杏寿郎 フィギュア アニプレックス

ベジット

ワンピースDXF フィギュア ワノ国 vol.26 イゾウ 10箱

魔人ブウ(純粋悪)

新品未開封 ガンダム ロボット魂 セット売り ファースト

ゴテンクス

メダロット MEDABOTS

カミカゼゴースト

新品・未開封 メタルビルド 紅蓮聖天八極式

キビト神

呪術廻戦 0 乙骨憂太 1/7スケールフィギュア 渋谷スクランブル

老界王神

♯Fxi07FJ豆しばまめちしきストラップベスト全14種

エピソード

黒バニー後輩ちゃん 素顔ver. &マスクver.



ワンピース GRANDLINE MEN 9体セット



一番くじ ドラゴンボール C賞リクームフィギュア D賞バータフィギュア2体セット

人気タイトル···ドラゴンボール

【新品未開封】アスナ《創世神ステイシア》

フィギュア種類···コレクションフィギュア

ヒロアカ一番くじ セット売り

フィギュアシリーズ···ワールドコレクタブル(ワーコレ)

ウルトラマン CCP バルタン星人 特撮シリーズフィギュア 1/6

人気タイトル···ドラゴンボール

商品の情報 ブランド バンプレスト 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。ドラゴンボール改 ワールドコレクタブル フィギュア(ワーコレ)「Episode of Boo」vol.1とvol.2(12種)コンプリート セットになります。個人的感想ですが、『美品』です。【国内正規品・未開封品】◉「Episode of Boo vol.1」コンプリート セット(全6種)◉「Episode of Boo vol.2」コンプリートセット(全6種)合計12個☆即購入OKです。 コメント交渉中でも先に購入された方を優先させていただきます。自宅にて、ケースに入れて保管しておりましたので、状態は良いかと思いますが、アミューズメント景品ですので、獲得の際の細かなキズや爪跡等ある場合がございます。ご理解いただける方のみご検討願います。※バラ売りは、考えておりません。※プチプチ梱包、段ボールに入れ「下積厳禁シール」を貼りメルカリ便にて発送予定です。素人ですが、丁寧に梱包いたします。輸送時のトラブルについては、責任を負いかねますのでご了承願います。また、返品・返金の対応もできませんので、ご理解の上、ご購入願います。☆お互いにトラブルのないよう、プロフィールもお読みいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。#ワーコレエピソードオブブー孫悟飯ビーデルミスターサターン孫悟空ベジータダーブラベジット魔人ブウ(純粋悪)ゴテンクスカミカゼゴーストキビト神老界王神エピソード人気タイトル···ドラゴンボールフィギュア種類···コレクションフィギュアフィギュアシリーズ···ワールドコレクタブル(ワーコレ)人気タイトル···ドラゴンボール

商品の情報 ブランド バンプレスト 商品の状態 新品、未使用

POP ワンピース LIMITED EDITION サボ 火拳継承クローズ&ワースト 鈴蘭最強伝説編 花木九里虎 フィギュア・2004年魔道祖師 夏日沐歌 お風呂フィギュア(8種類)缶バッジ(7種類)