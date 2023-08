☆いいねしておくといい事あるかも☆

●ブランド

Polo Ralph Lauren ポロラルフローレン

●年代

80s 三角タグ(希少)

●着用感→XXL(メンズ)

サイズ表記→XL(メンズ海外規格)

●シルエット

オーバーサイズ ゆるだぼ アーム太

●実寸サイズ(平置き)

着丈→70

身幅→67

肩幅→55

袖丈→63

袖幅→30

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

●種別

ライトアウター ジャケット ベスト

●素材

コットン 100%

クタっとした素材感

●生産国

タイ

●カラー

ベージュ

古着っぽいフェードした色合い

●柄

ワンポイントロゴ刺繍

ポニー

●状態

これからもたくさんお使い頂けます^_^

●管理番号

3000804015780

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

