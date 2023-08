*神経質な方・お値下げ&お取置き交渉・苦情&返品はお断り致します。

【商品名】

じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全10巻セット

はんの様専用 5点セット

【商品に関する情報】

☆自宅保管

☆新品未開封

☆じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全6巻 (全64話)

☆チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全4巻 (全39話)

☆全10本

☆購入時期につきましては正確な時期を覚えておりませんので不明とさせていただきます。

*新品未開封ですが、経年による劣化•色褪せ等はあると思いますのでご了承下さい。

*商品状態の詳細につきましては、各写真をご確認いただき、ご納得の上、ご購入をお願い致します。

*恐れ入りますが、送料の都合上、ご購入後に発送方法が変更になることもございますのでご了承いただけましたら幸いです。

【商品詳細】

①チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全4巻 (全39話)

⚫︎1枚目 vol.1

TV版 第1話〜第10話

⚫︎2枚目 vol.2

TV版 第11話〜第20話

⚫︎3枚目vol.3

TV版 第21話〜第30話

⚫︎4枚目 vol.4

TV版 第31話〜第39話

② じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全6巻 (全64話)

⚫︎5枚目 vol.1

TV版 第1話〜第11話

⚫︎6枚目 vol.2

TV版 第12話〜第22話

⚫︎7枚目vol.3

TV版 第23話〜第33話

⚫︎8枚目 vol.4

TV版 第34話〜第43話

⚫︎9枚目 vol.5

TV版 第44話〜第54話

⚫︎10枚目 vol.6

TV版 第55話〜第64話

じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全10巻セット

じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全10本

じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全6巻

じゃりン子チエ

チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全4巻

(全39話)

チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全4巻

チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK

じゃりン子チエ チエちゃん奮闘記

チエちゃん奮闘記

DVD

※値引き不可

※バラ売り不可

※返品交換不可

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

*神経質な方・お値下げ&お取置き交渉・苦情&返品はお断り致します。【商品名】じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全10巻セット【商品に関する情報】☆自宅保管☆新品未開封☆じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全6巻 (全64話)☆チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全4巻 (全39話)☆全10本☆購入時期につきましては正確な時期を覚えておりませんので不明とさせていただきます。*新品未開封ですが、経年による劣化•色褪せ等はあると思いますのでご了承下さい。*商品状態の詳細につきましては、各写真をご確認いただき、ご納得の上、ご購入をお願い致します。*恐れ入りますが、送料の都合上、ご購入後に発送方法が変更になることもございますのでご了承いただけましたら幸いです。【商品詳細】①チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全4巻 (全39話)⚫︎1枚目 vol.1TV版 第1話〜第10話⚫︎2枚目 vol.2TV版 第11話〜第20話⚫︎3枚目vol.3TV版 第21話〜第30話⚫︎4枚目 vol.4TV版 第31話〜第39話② じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全6巻 (全64話)⚫︎5枚目 vol.1TV版 第1話〜第11話⚫︎6枚目 vol.2TV版 第12話〜第22話⚫︎7枚目vol.3TV版 第23話〜第33話⚫︎8枚目 vol.4TV版 第34話〜第43話⚫︎9枚目 vol.5TV版 第44話〜第54話⚫︎10枚目 vol.6TV版 第55話〜第64話じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全10巻セットじゃりン子チエComplete DVD BOOK 全10本じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全6巻 じゃりン子チエチエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全4巻 (全39話)チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOK 全4巻チエちゃん奮闘記じゃりン子チエComplete DVD BOOKじゃりン子チエ チエちゃん奮闘記チエちゃん奮闘記DVD※値引き不可※バラ売り不可※返品交換不可

