※コメント無し即購入OKです!

●MサイズENGINEEREDGARMENTS シャンブレーオープンカラーシャツ

大きなロゴと小さなホースロゴがプリントされた生地をうまく組み合わせた切替が面白いバーバリーのシャツです

袖がロールアップされてオシャレです

ホースロゴが全体的にプリントされたアロハシャツのようなデザインです

なかなか見られないデザインですので気になった方はお早目のチェックをお願い致します☆

●サイズ:タグ表記 3サイズ

肩幅 47.5cm

袖丈 25cm

身幅 60cm

着丈 73.5cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

表地 コットン100%

●カラー

ワインレッド

●状態:

使用感が若干あります。

目立った汚れ、ほつれなどはありません。

あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●購入元、注意事項:

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

細かいデザインや状態などは写真にてご確認ください。

●発送

なるべく1〜2日の発送を心がけておりますが仕事の都合上、2~3日いただくこともございます。

日にちに余裕をもったお買い物をお願い致します。

商品は極力小さく畳んで発送させて頂きます。

スムーズなお取引を心掛けておりますので、

ご不明点ございましたら必ずご購入前にお問い合わせ下さい。

ここまでお読み頂きありがとうございます。

プロフィールに発送情報等ございます。ご購入前にお読み頂けますと幸いです♪

AP3-545

カラー···レッド

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

襟···レギュラーカラー

素材···コットン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

