ビアズリーのラムレザーブルゾンです。

ノーカラーでゆとりがありますので、厚手のお洋服とも重ね着しやすく、動き辛くないので楽に着ることができます。

襟がないためハードな印象にならないレザーアイテムでなかなか無いデザインです。

昨年パルクローゼットのサイトで購入しましたが、アウターが増えてしまったため未使用のまま出品いたします。

定番品で今年も同タイプの色違いが販売されています。ベージュ(グレージュ)の販売は今年はないようなので、お好きな方はぜひご検討ください。

[画像1〜6枚目はサイトよりお借りしています(色カーキ)。7枚目以降が実物(色ベージュ)となります]

色はご覧になる環境により映り方が異なるのでお伝えするのが難しいのですが、実際の色はサイト画像のカーキに近いグレージュです。カーキはサイトでは完売しているようです。

○アウター ブルゾン

素材 羊革

裏地:ポリエステル100%

○サイズ 1

(平置き実寸 cm)

身幅:58 前身頃:53.5 後身頃:58.5

○定価¥49,500

タグ付き新品ですが、自宅保管品であり、レザーアイテムは元々シワやシミのようなもの(画像10枚目)も数か所ありますので、その点ご理解ある方のみご検討お願いいたします。

小さめに畳んで発送いたしますので、畳みシワについてもご了承ください。

気になる点がございましたらお気軽にコメントお寄せください。

〜以下サイトより〜

アイテム説明

BEARDSLEYでロングセラーのレザーブルゾン。タイトなシルエットが多いレザー、BEARDSLEYのブルゾンは袖周りもゆったりしているので、インナーにニットやボリュームのあるものも着ていただきやすいです。一枚は持っていたいアウターです。

*天然皮革のため風合いは一点一点異なります。ご了承ください。

*こちらの商品は天然素材で、色落ちする可能性がございます。ご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビアズリー 商品の状態 新品、未使用

