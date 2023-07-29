人気ブランドを ☆CHANEL☆シャネル★2WAYバッグ マトラッセ ヴァニティバッグ ショルダーバッグ

ご覧頂きありがとうございます。

新品未使用LILY BROWN×MARY QUANTデイジーミニバッググリーン



【即購入可】osoi FOLDER BROT ショルダーバッグ ベージュ

国内シャネルにて自身が購入しました。

Burberry バーバリー ショルダーバッグ 肩がけ レザー

一度短時間のみ使用してます。

専用 OLD GUCCI PVC シェリーラインショルダーバッグ 4794

傷汚れ等見る限りないと思います。

【新品】chiiiibag Suede Chain Shoulder スエード

持ち手がとにかく素敵です。

良品 フェラガモ ショルダーバッグレザー ヴァラリボン ポシェットミニ ネイビー

素材はキャビアスキンで傷つきにくいです。

美品 ほぼ新品 GUCCI グッチ ショルダーバッグ

斜めがけも出来ます。

ボナベンチュラ ミアトートバッグ スモールシュリンク 【グレージュ】



FURLA フルラ バッグ パープルxゴールド

可愛すぎて出品悩んでますが、探してる方がいれば是非！

A 053■ 未使用 GUCCI レザーワンショルダー

価格交渉ごめんなさい‥今の所は考えておりません。

＝FENDI＝ フェンディ ショルダーバッグ

高額商品なので気になる点があればコメントお願い致します。

OLIVER CUIR ショルダーバッグ レディース 本革（革コーティング済み）

写真の追加あればおっしゃってください!

美品プラダショルダーバッグ

必ずご納得の上での購入お願い致します。

【ケイトスペード 】ミニショルダーバッグ スムーシュ マイクロ クロスボディ

すり替え防止のため返品不可でお願いします。

超美品 レア！Gucci シェリーライン ビンテージショルダーバッグ ポシェット



未使用✨ヴィヴィアンウエストウッド SOFIA SADDLE ショルダーバッグ

カラー] ホワイト

デニム ショルダーバッグ

[金具カラー] ゴールド金具

ジャンニキャリーニ GIANNICHIARINI 2way ショルダーバッグ

[素材] キャビアスキン

ヒステリックグラマー レザー ショルダーバッグ

[サイズ] (W)18.5cm x (H)13.5cm x (D)7.5cm

ルイヴィトン ショルダーバッグ ダミエ ブルームズベリPM レザー ブラウン

詳細備考：ショルダー長さ：約114cm

Noble【ch!iii】BIGBIG SHOULDERバッグchiiiibag

[重量] 650g

サックアデペッシュ 38cm HERMES

[仕様]

アタオ財布

開閉式：ダブルファスナー

6394 MICHAEL KORS MK ショルダーバッグ

外側：オープンポケット x 2

ルイヴィトン モノグラム サンジェルマン ショルダーバッグ

内側：オープンポケット x 2

マテリアルトートSバッグ

仕様詳細：コンパートメント×2

【新品正規品】JIL SANDER カンノーロ ミニ ショルダーバッグ

[付属品] 保存箱 、保存袋 、リボン、カメリア

未使用？希少モデル オールドコーチ ショルダーバッグ 茶色 OLD COACH



coach デニムスワッガーターンロックショルダーバッグ 2way F26160

カラー...ホワイト

スモールトリーバーチエレノア コンバーチブル ショルダーバッグ

あくまで一度人の手に渡った中古商品です。検品の上出品しておりますが、素人ですので僅かな汚れや傷等見落とす場合がございますのでご了承下さい。

☆未使用☆トリーバーチ☆レザーショルダーバッグ☆

完璧を求める方はご遠慮ください。

COACH オールドコーチ チャドウィック 2WAY ショルダーバッグ 赤

宜しくお願い致します。

COS キルティングバッグ/キルトオーバーサイズショルダーバッグ



【自宅保管品】ルイヴィトン モノグラム プチノエ 巾着型 ショルダーバッグ

返品、価格交渉不可でお願い致します。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。国内シャネルにて自身が購入しました。一度短時間のみ使用してます。傷汚れ等見る限りないと思います。持ち手がとにかく素敵です。素材はキャビアスキンで傷つきにくいです。斜めがけも出来ます。可愛すぎて出品悩んでますが、探してる方がいれば是非！価格交渉ごめんなさい‥今の所は考えておりません。高額商品なので気になる点があればコメントお願い致します。写真の追加あればおっしゃってください!必ずご納得の上での購入お願い致します。すり替え防止のため返品不可でお願いします。カラー] ホワイト [金具カラー] ゴールド金具[素材] キャビアスキン [サイズ] (W)18.5cm x (H)13.5cm x (D)7.5cm詳細備考：ショルダー長さ：約114cm[重量] 650g[仕様] 開閉式：ダブルファスナー外側：オープンポケット x 2内側：オープンポケット x 2仕様詳細：コンパートメント×2[付属品] 保存箱 、保存袋 、リボン、カメリアカラー...ホワイトあくまで一度人の手に渡った中古商品です。検品の上出品しておりますが、素人ですので僅かな汚れや傷等見落とす場合がございますのでご了承下さい。完璧を求める方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。返品、価格交渉不可でお願い致します。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】miumiu ショルダーバッグbaby the stars shine bright うさくみゃ ポシェットCELINEショルダー レザー ブラック チェーン格安✨ルイヴィトン ショルダーバッグ モノグラム柄 ナイル レザー ブラウン新品ヴィヴィアンウエストウッド エッジウェア ショルダーバッグ