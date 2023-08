【予約受付中】 GLAMOUR HYSTERIC × T-shirt MINEDENIM Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

HYSTERIC GLAMOUR × MINEDENIM T-shirt

ヒステリックグラマー マインデニム コラボ Tシャツ

新品・未使用

カラー:BLACK

サイズ:L

着丈:69.5cm

肩幅:48.5cm

身幅:108cm

袖丈:22cm

※素人保管であるため、皺等はございます。

※初期傷については責任を負いかねます。

※発送の際はコンパクトに折りたたんで発送致します。

※他サイトでも出品しておりますので、

出品を取り消す場合がございます。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マインデニム 商品の状態 新品、未使用

