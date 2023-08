【即納&大特価】 zoom ズーム G5n マルチエフェクター エフェクター

閲覧ありがとうございます。

G5n

になります。

購入後数回練習にて使用し、後はエフェクターボード内に保管しておりました。

綺麗かと思います。

動作確認済みになります。

商品箱はございます。

エフェクターボードは付属いたしません。

種類...エレキギター用

エフェクトタイプ...マルチエフェクター

エフェクト数...100~

商品の情報 ブランド ズーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

