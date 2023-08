割引クーポン ✨ミポリン様　019 ハンドメイド クルミボタン ドール ブローチ ファッション雑貨

✨ミポリン様

✨ミポリン様 019 ハンドメイド クルミボタン ドール ブローチ



ハンドメイド クルミボタン ドール ブローチ

になります。

お顔を刺繍・ペイントしたブローチになります。

●27㎜のクルミボタンを土台としています

■お顔は金属の色が出ないよう、表に縫い糸や接着剤など出ないように、なるべく丁寧に制作してます。

なるべく丁寧に制作していますが、どうしても歪みがでてしまいます。

完璧な物をお求めの方はご購入をお控えください

●️ハンドメイドの商品を同時購入で

2点目から合計額から30円引きとさせていただきます

●よりカワイイお品をお届けしたいので、製作の方に力を入れています

そのためシンプルなコメントや、梱包(水濡れ防止のち封筒)

になりますが御理解ください。

◎ご依頼があればプロフィールをお読みください。

#つばめのくるみぼたんドールブローチ

(ゆめかわいい メルヘン 女の子 ドールチャーム キーホルダー ヘアアクセサリー )

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

✨ミポリン様 ハンドメイド クルミボタン ドール ブローチになります。お顔を刺繍・ペイントしたブローチになります。●27㎜のクルミボタンを土台としています■お顔は金属の色が出ないよう、表に縫い糸や接着剤など出ないように、なるべく丁寧に制作してます。 なるべく丁寧に制作していますが、どうしても歪みがでてしまいます。完璧な物をお求めの方はご購入をお控えください●️ハンドメイドの商品を同時購入で2点目から合計額から30円引きとさせていただきます●よりカワイイお品をお届けしたいので、製作の方に力を入れていますそのためシンプルなコメントや、梱包(水濡れ防止のち封筒)になりますが御理解ください。◎ご依頼があればプロフィールをお読みください。#つばめのくるみぼたんドールブローチ(ゆめかわいい メルヘン 女の子 ドールチャーム キーホルダー ヘアアクセサリー )

