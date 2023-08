数あるページからこちらをみていただきありがとうございます。

【本体特徴】

状態: 未使用 新品

モデル:メンズ 男性用 クロノグラフ

駆動方式:クォーツ

ケース素材:ステンレス

ケース直径:4.5㎝

ケース厚:11㎜

ベルト:ゴールド

文字盤:ゴールド

ベルト素材:ステンレス

バンド回り:27㎝

バンド幅:22㎜

重さ:168g

その他機能:耐水性:5メートル

付属品:専用ケース、説明書付き

不明点はご質問ください。

【VERUSUS VERSACEとは?】

ヴェルサス ヴェルサーチは、イタリアのファッションブランドでヴェルサーチのセカンドラインとして展開されているブランドです。高級感がありお洒落な時計を数多く輩出しているブランドです。その中でも重厚感と高級感がある一品、あなた自身の男らしさとおしゃれさを引き立たせる一品となっております。

◆ 発送について ◆

梱包はクッション材等を使い、ダンボールに入れて、コワレモノ扱いで発送いたします。

☆★☆ 購入確定後、2~3日以内の発送を心掛けております。届いた商品に何か問題があった場合、返品等、誠心誠意を持って対応させていただきます。詳しくは、私のプロフィールをご確認ください。価格交渉などのコメントもお待ちしています☆★☆

☆即購入ok! 歓迎します!

☆フォロー割・まとめ割・リピーター割実施中!

(割引ご希望の方はお手数ですが、購入前にプロフィールを確認した上でコメントください。)

#ccmy海外時計 ←その他の腕時計リスト

今後 レザー ラバー ディズニー ステンレススティール レディース インビクタ INVICTA ブローバ BLOVA エンポリオ アルマーニ EMPORIO ARMANI オメガ OMEGA オリエントORIENT ヴェルサス ヴェルサーチ VERSACE VERSACE オメガ OMEGA IWC エルメス HERMES ウブロ HUBROT カシオ CASIO カルティエ CARTIER カルバン クライン CALVIN KLEIN ガガミラノ GAGA MILANO グッチ GUCCI コーチ COTCH SWATCH シチズン CITEZEN シャネル 等展開予定。

商品の情報 ブランド ジャンニヴェルサーチェ 商品の状態 新品、未使用

