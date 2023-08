予約販売 Man/Snow 「Snow Man 2D.2D」 TOUR ASIA ミュージック

「Snow Man/Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.〈3枚組〉」初回版

*新品未使用品

※暗所で保管しておりました

*初回盤Blu-ray3枚組となります

*シール部分に少し黒い傷あり

3枚目画像ご確認ください

即購入◎

値下げ❌ (一緒に出品している初回盤とセットで購入の場合は400円引きいたします)

こちらの説明、画像を確認をしたうえで購入してくださっていると認識しますので、返品、返金はいたしかねますのでご了承ください( ᴗ ̫ ᴗ )

発送方法に希望がある場合はコメントでお気軽にお伝えください。

場合によって+100円頂くことがございますのでご了承ください

OPPで包みプチプチ付きの封筒で発送予定です!

発送日を2~3日で記載しておりますが、早ければ1~2日で発送する場合もございます!

#SnowMan #1stLive #ASIATOUR2D.2D.

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

