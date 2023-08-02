超大特価 【開封品】キングダム ワ-コレ フィギュア 残り15体 ストラップ

国内正規品です
ファイブスター物語 オキストロストラップ37個
vol.5
❤️超希少品❤️日本限定❤️新品未使用❤️ハローキティストラップ
桓騎
【開封品】キングダム ワ-コレ フィギュア 残り15体
王翦
シンフォギアライブ ブドウ缶
ひょうこう
ファイブスター物語 オキストロストラップ37個
信
❤️超希少品❤️日本限定❤️新品未使用❤️ハローキティストラップ
白起
【開封品】キングダム ワ-コレ フィギュア 残り15体
vol.3
シンフォギアライブ ブドウ缶
信
ファイブスター物語 オキストロストラップ37個
羌瘣
❤️超希少品❤️日本限定❤️新品未使用❤️ハローキティストラップ
王騎
【開封品】キングダム ワ-コレ フィギュア 残り15体
龐煖
シンフォギアライブ ブドウ缶
李牧
ファイブスター物語 オキストロストラップ37個
vol.4
❤️超希少品❤️日本限定❤️新品未使用❤️ハローキティストラップ
王騎
【開封品】キングダム ワ-コレ フィギュア 残り15体
蒙恬
シンフォギアライブ ブドウ缶
蒙驁
ファイブスター物語 オキストロストラップ37個
廉頗
❤️超希少品❤️日本限定❤️新品未使用❤️ハローキティストラップ
輪虎
【開封品】キングダム ワ-コレ フィギュア 残り15体
シンフォギアライブ ブドウ缶
ファイブスター物語 オキストロストラップ37個
開封後、 箱に戻したままの状態です。
❤️超希少品❤️日本限定❤️新品未使用❤️ハローキティストラップ
フィギュアは保存状態が良いです。
【開封品】キングダム ワ-コレ フィギュア 残り15体
外箱に軽い傷がありますので、気になる方はご遠慮願います。
シンフォギアライブ ブドウ缶
個人中古品は販売後の返品はありませんのでご了承ください。
ファイブスター物語 オキストロストラップ37個
❤️超希少品❤️日本限定❤️新品未使用❤️ハローキティストラップ
【開封品】キングダム ワ-コレ フィギュア 残り15体
国内正規品ですvol.5桓騎 王翦 ひょうこう 信 白起vol.3信羌瘣王騎龐煖李牧vol.4王騎蒙恬蒙驁廉頗輪虎開封後、 箱に戻したままの状態です。フィギュアは保存状態が良いです。外箱に軽い傷がありますので、気になる方はご遠慮願います。個人中古品は販売後の返品はありませんのでご了承ください。