ご覧頂きありがとうございます!(´▽`)

新品未使用 リファビューティクストレートアイロン



ReFa リファ ビューティックストレートアイロン



リュミエリーナ ヘアビューロン 4D plus カール34mm 故障

今週も数に限りがありますが入荷しました(*^^*)

《付属品完備》 リュミエリーナ ヘアビューロン 3D plus ストレート



リュミエリーナ HAIRBEAURON Lヘアビューロン 34.0m

人気のリファのアイロンシリーズのストレートアイロンです。

新品 未開封 ダイソン エアラップ コンプリート dyson HS05



トリートメントアイロン



週末のみお値下げ中‼️絹女 キヌジョ ヘアアイロン DS100

公式サイト定価22000円

(ヤドヴィカさま専用)



リファ オージュア付き Refa ストレートアイロン ミニアイロン



■新品未開封保証付■ダイソンドライヤー dyson HS03 FBN PINK

撮影のため開封しましたが、一度も使用していませんので、どなたか使って頂ける方に。◡̈*.。

【未開封♡新色】プロフェッショナル プロテクトイオン ストレートアイロン

初期不良がないか電源を入れて温度上昇をたしかめています。

《付属品完備⭐️美品》 Refa リファ ビューテック カール アイロン 26mm



ReFa CURL IRON32

こちら早いものがちのお値下げ不可商品です。

絹女 KINUJO LM-125 ヘアアイロン パールホワイト



専用 ヤーマン スムースアイロンフォトイオン



4D Plus ヘアビューロン



リュミエリーナ キュレイナ3Dplus くるくるドライヤー



MAGNET Hair Pro 38ミリ ヘアアイロン

付属品

【新品未開封】ReFa BEAUTECH FINGER IRON ピンク



radiant ラディアント ストレートアイロン 35mm

写真のみ全て

最終お値引き!リファビューティックフィンガーアイロン未使用



MAGNET Hair Pro HCC-G26DG BLACK

本体

KINUJO DS100 ストレートアイロン②

外箱

【ヴィダルサスーン】ストレートスチームアイロン vss-9900/KJ



なみのり〜様専用ヘアビューロン4D plusストレート



リファ ビューテックフィンガーアイロン ヘアアイロン ホワイト



正規品 REFAリファ ビューテック ストレートアイロン ヘアビューロン1932



【新品 最安値】KINUJO キヌジョ ストレートアイロン DS-100



REFAリファ ビューテック ストレートアイロン ヘアビューロン07



HC-21 ya-man 超音波トリートメント シャインプロ

説明書、保証書はないですが正規品ですので、安心してお取引ください◡̈*.。

新品未使用リファ ビューテックストレートアイロン



002 ホットイーブナー HOTEVENER CP サーマルエフェクト ミルボン



絹女 KINUJO DS100-BK 保証書付 ストレートヘアアイロン



【即日発送】Refa カールアイロン 32mm

外箱は自宅保管のため少し汚れ等がありますが気にされない方、お安くいかがですか?

《ほぼ未使用》 リュミエリーナ ヘアビューロン 3D plus ストレート

気になるのは汚れといっても比較的きれいで一部分の少し汚れ、破れくらいです。

CREATE ION ハイブリッドストレート RCIS-G18HY



ヘアビューロン 3D Plus ストレート



✨新品未使用未開封✨ リュミエリーナ ヘアビューロン ストレート4D plus



VS SASSOON VSS-9900/KJ BLACK スチームアイロン

発送は外箱にプチプチ梱包直接伝票を貼り付けての簡易発送になります。

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます!(´▽`)今週も数に限りがありますが入荷しました(*^^*)人気のリファのアイロンシリーズのストレートアイロンです。公式サイト定価22000円撮影のため開封しましたが、一度も使用していませんので、どなたか使って頂ける方に。◡̈*.。初期不良がないか電源を入れて温度上昇をたしかめています。こちら早いものがちのお値下げ不可商品です。付属品写真のみ全て本体外箱説明書、保証書はないですが正規品ですので、安心してお取引ください◡̈*.。外箱は自宅保管のため少し汚れ等がありますが気にされない方、お安くいかがですか?気になるのは汚れといっても比較的きれいで一部分の少し汚れ、破れくらいです。発送は外箱にプチプチ梱包直接伝票を貼り付けての簡易発送になります。

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 新品、未使用

ケアプロ超音波アイロン 「新品 未使用」REFA Refa フィンガーアイロンママ様専用絹女 ストレートヘアアイロン DS100アドスト プレミアム DS ストレート ヘアアイロンAMT様専用【未使用】ReFa リファビューテック ストレートアイロンリファ ビューティック フィンガーヘアアイロン ピンクDS2 アドスト ストレートアイロン ADST DS2 FDS2-25refa フィンガーアイロン