商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

イルビゾンテのウエストバッグです。ベルトを通して使うもよし、それぞれ別で使うもよしです。1度、数時間の使用ですので状態は良いですが画像にありますように内側に少し茶色い汚れがあります。完璧なお品をご希望の方はご遠慮下さい(^人^)ベルトの全長は100cm、ベルト幅は3cmですバッグのサイズは11cm×17cm収納がたくさんありマチもあるので荷物の少ない方ならコレ一つでいけそうです。希少なグリーンです。お探しの方ぜひ!別のサイトにも出品しておりますので万が一売り切れの際はご容赦くださいませ。カラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···本革

