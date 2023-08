☆ご覧頂いた皆様へ☆

【商品説明】

【入手困難】【USA製】【1991年製コピーライト©付】

MLBボストン・レッドソックスのインパクト抜群のビッグロゴ、チームロゴ、ビッグプリント入りTシャツです。チームカラーネイビーで日本サイズ3XL相当のビッグサイズ、オーバーサイズになります。シングルステッチになります(画像8枚目)。

◉ブランド : ARTEX / MLB

◉ポイント :

魅力は何と言っても激レアなUSA製と1991年製コピーライト©付きです。胸元の存在感抜群のデカロゴ、ビッグサイズもポイントです。貴重な1点ものです。

古着女子の方も流行りのビッグシルエットでゆるだぼっと着て頂けます。ユニセックスにてお使い頂けます。

◉状態 :

古着ですので多少の使用感ございますが、全体的に状態良く、これからもたくさん着用いただけます(^^)

◉表記サイズ : ‐(日本サイズ 3XL相当)

(下記実寸サイズをご参考にしてください。)

◉実寸サイズ(平置き) : cm

肩幅:約62(両肩の端から端までの直線の長さ)

身幅:約73(両脇の端から端までの長さ)

袖丈:約28(肩先から袖口先までの直線の長さ)

着丈:約85(後襟の付け根から裾までの直線の長さ)

*素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

◉カラー : ネイビー / 紺

◉素材 : コットン 50% ポリエステル 50%

#古着男子

#古着女子

#90s

#ヴィンテージ

#ビンテージ

#ゆるだぼ

#USA製

#アメリカ製

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド メジャーリーグベースボール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

