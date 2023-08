green label relaxing

エアリートレンチコート

定価 22,000円

未使用のまま保管していました。

発送時のたたみジワご理解ください。

サイズは添付資料38サイズより下記変更参考ください。

TALLサイズ

M〜Lサイズで適応です

着丈:40サイズより約5cm長め

肩幅・バスト:38サイズと同等

袖丈:40サイズより約2cm長め

■デザイン

さらりと軽やかな着心地が魅力のトレンチコート。

空気を含んだようなふんわり立体感さのあるシルエットが特徴です。

ボタンなどのディテールを削ぎ落とし、バサッと羽織ってサマになるデザインがポイントです。

長すぎない着丈とサイドスリットで、ワイトパンツなどボリュームのあるボトムスとも好相性◎

袖口のボタンでスリーブのシルエット変化を調節でき、奥のボタンでとめ袖口を少しクシュっとさせた着こなしもおススメです♪

■素材

コットン混素材でさらりとした肌触り。

ふんわりとしたシルエットと軽やかな着心地が特徴です。

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

