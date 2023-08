送料込み!

着用回数少なく

画像の通りかなりの美品です!

説明書は紛失しましたので

ネットでダウンロードしてください。

画像の物が全てです。

よろしくお願いいたします。

MASTER OF G - AIR

GRAVITYMASTER

カラー···ブラック × オレンジ

MASTER OF G GRAVITYMASTER

過酷な環境下で活動するパイロットのためのG-SHOCK「グラビティマスター」シリーズの電波ソーラーモデルです。

耐衝撃性能に加え、耐遠心重力性能、耐振動性能の3つを備えた「TRIPLE G RESIST」を搭載。重量バランスを最適化した針形状により、クロノグラフ針の高速回転を実現しました。大口径の文字板は、ブラックをベースにホワイト、オレンジなどをシンプルに配色。大型インデックスや立体時字を採用し、視認性を追求しています。ベゼル部などには、狭いコックピット内での使用を考慮し、耐摩耗性のあるブラックIPを採用。航空機の計器をイメージしたデザインが精悍な印象を与えます。更にタフムーブメントを取り入れ、電波受信機能(マルチバンド6)やタフソーラーなどを搭載して高い実用性を誇ります。

強い遠心重力がかかる状況下でも計時が可能な、パイロットウオッチです。

#カシオ計算機

#CASIOG_SHOCKGA

#GW-3000B

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

