Woolrich

1940s

サイズ表記:42

実寸(身幅62cm 着丈74cm 袖丈61cm 肩幅51cm)

裏地にダメージ、背面ポケット付近にリペア跡がございます。

ご覧いただきありがとうございます。

ご購入お待ちしております。

以下検索ワードになります。

古着

VINTAGE

ナイキ

アディダス

チャンピオン

企業ロゴ

ワークシャツ

企業Tシャツ

アメカジ

Ralphlauren

JC Penny

Sears

MONTGOMERY

WARD

FIVE BROTHERS

PENDLETON

campus

タウンクラフト

アロー Arrow

セントジョンズベイ ST.JOHN’S BAY

BRENT

L.L.Bean

Patagonia

STUSSY

OLD GAP

クレイボーン Claiborne

BIGMAC

BIG YANK

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウールリッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Woolrichハンティングジャケット1940sサイズ表記:42実寸(身幅62cm 着丈74cm 袖丈61cm 肩幅51cm)裏地にダメージ、背面ポケット付近にリペア跡がございます。ご覧いただきありがとうございます。ご購入お待ちしております。以下検索ワードになります。古着VINTAGEナイキアディダスチャンピオン企業ロゴワークシャツ企業TシャツアメカジRalphlaurenJC Penny Sears MONTGOMERY WARD FIVE BROTHERS PENDLETON campus タウンクラフトアロー Arrow セントジョンズベイ ST.JOHN’S BAY BRENT L.L.Bean Patagonia STUSSY OLD GAPクレイボーン Claiborne BIGMAC BIG YANK

