ご覧いただきありがとうございます!

US古着卸売のaoakuaです✨ 【商品コード】T-661

【素材】ポリエステル100%

【サイズ】M

【実寸】

肩幅:約58cm

身幅:約63cm

袖丈:約64cm

着丈:約60cm

大人気MLBのクリーブランドインディアンスのプルオーバーです。現在は名前を変えてガーディアンズとなっているため、インディアンス表記のものは希少アイテムとなっております!

※usedアイテムのため着用感他多少のダメージがある場合がございますのでご理解の上ご検討下さい。

Instagramもやってます!

着用画像の用意もございますのでお気軽にご連絡ください✨

@aoakua_nagano

MLB/クリーブランドインディアンス/Indians/プルオーバー/ナイロンプルオーバー/ガーディアンズ/ネイビー/M

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メジャーリーグベースボール 商品の状態 やや傷や汚れあり

