【2022春夏新色】 【チャンピオン】90's リバースウィーブ カーディガン スウェット

90年代に生産されたREVERSE WEAVEのスナップカーディガン。カラーは人気のパープル。MADE IN USA。

【コンディション】

汚れや穴、リブのほつれなども見られますが、経年ならではの使用感やフェード感がカッコよく、ボディにはしっかりとした肉厚のコットン素材が使われているため、まだまだ現役で活躍すると思います。

ただし、あくまで古着ですので、写真でコンディションをご確認の上、ご購入をお願いします。

【サイズ】表記「L」

着丈(後身頃)65cm

身幅(脇下)49cm

袖丈59cm

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 傷や汚れあり

