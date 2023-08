【超安い】 Supreme Box Logo New Era 希少 7.1/4 57.7cm キャップ

希少カラーのボックスロゴのキャップです。色はブラックです。着用回数も少なく状態は良いと思います。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

希少カラーのボックスロゴのキャップです。色はブラックです。着用回数も少なく状態は良いと思います。キャップとボックスロゴが同色になっており、バックにあるスモールボックスロゴがワンポイントになってます。同色ボックスロゴは、とても希少性が高い商品になります。色:ブラックサイズ:7 1/4 57.7cm〇状熊●色焼けなし

