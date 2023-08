新版 【新品未開封】I・O DATA CD-6WK BLACK PC周辺機器

■:商品詳細

iPad Magic Keyboard MJQJ3J/A

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

I・O DATA CD-6WK BLACK

新品未開封品

■:ご購入に関して

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

・即購入OKです。

・コンビニ振り込みをご希望の場合、発送の都合上入金予定日をご連絡ください。

・お取り置きや専用は行っておりません。

交渉中でも購入者優先です。

■:発送に関して

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

入金確認後48時間以内にらくらくメルカリ便にて発送致します。

匿名発送&保証付きで安心安全です。

■:注意事項

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

・購入後のキャンセルはこちらに不備がある場合を除き受付ません。

・他サイトでも販売中のため、時間的に僅差で注文が入ってしまった 場合はキャンセルとさせていただく場合がございます。

・値下げ交渉には応じますが具体的な金額のご提示お願い致します。

また、大幅な値下げは考えておりません。

相場によっては予告なく値上げする事もございます。

#アイ・オー・データ機器

#I・ODATA

#CDレコ #CDレコーダー

#CDレコ6 #黒色

#アイオーデータ機器

#ワイヤレスでCDの取込み再生

#パソコンなしでCDをスマホに取り込める

#ワイヤレスモデル

#USBメモリーにも

#SDカードにも保存

#iOS

#Android

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

