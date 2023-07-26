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商品の説明
【商品説明】
noguchi リング アクセサリー ジュエリー ノグチ
ルビー お花フラワーデザインK18ygリング イエローゴールド クローバー ９号
カラー：ゴールドカラー/ピンクカラー/シルバーカラー
10K YG ラピスラズリリング11号
材質 ：K18/Pt900
ルビー&グリーンガーネットリング 18Ｋ
重量 ：約3.3g
TASAKI 田崎真珠 タサキ 天然アコヤベビーパール リング パール K18
号数 ：約11～12号
PAS TIERRA K18 チェーンリング5個セット
内径 ：約16.5mm
アガット エメラルド リング ♯8
縦幅 ：最大約9.3mm～最小約2.0mm
タカノジュエリーシトリンリング14.5号k18
ポンテヴェキオ K18 サファイヤ0.55ct ダイヤ0.58ct 13.5号
全てバフ研磨を行っております。
B809 タイガーアイ 925刻印 リング デザイン シルバー 指輪 20号
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
ミキモト pt950 ダイヤモンド リング
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
イタリア製18金メッシュリング
ヴァンクリーフ＆アーペル ソクラテス リング ダイヤモンド サイズ46
大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。
18金 K18 ジュエリーマキ ダイヤ付きリング 女性用 2g 11号 X164
セイレーンアズーロ K18PG ダイヤ0.307ct 鑑別書付きリング #11
基本はネコポス発送でございます。
更に値下げ☆CHANEL ココクラッシュリング ミディアム 4月購入 ほぼ新品
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
アクアマリンK18リング
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
4°C ブライダル プラチナエタニティリング
talkative トーカティブ ピンキーリング 3号
質屋が購入
レア 英国 イギリス ヴィンテージ 9k 9ct カーネリアンリング
エルメス シェーヌダンクル リング アンシェネ PM51号
#K18
りゅな様
#18金
訳あり K18 サファイア ダイヤモンドリング 11.5号⑵
#750
pt900エメラルドダイヤリング 昭和レトロの手作りリング 高品質エメラルド
#指輪
K18 リング 幅2.3 厚さ 1.3㎜ 10.5号アップ 2.28g 手作り
#ゴールド
美品 アーカー BB ソリテール ダイヤ0.07ct K18 リング 指輪
#GOLD
agete K14 ダイヤ リング 2way 11号
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
フェスタリア Wish upon a star ダイヤ リング 0.207ct
【とど様】 天然 ピンクダイヤモンド FANCY PINK系 メレ2ピース
《人気》Tiffany & Co リング 18K ハートウィズ ボウ 7号
指輪 18金
イーエム シルバーリング
K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303
1.5ct❣️ 鑑定書付 天然ダイヤ プラチナリング メレダイヤ0.5 一粒
【商品説明】カラー：ゴールドカラー/ピンクカラー/シルバーカラー材質 ：K18/Pt900重量 ：約3.3g号数 ：約11～12号内径 ：約16.5mm縦幅 ：最大約9.3mm～最小約2.0mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD
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目立った傷や汚れなし
人気の新作 K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303 リング
375
57分钟前
人気の新作 K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303 リング
¥
30,000
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17,100
(税込) 送料込み
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K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
df6afae558008b
1422
本人確認済
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人気の新作 K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303 リング
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