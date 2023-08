人気の新作 K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303 リング

【商品説明】

カラー:ゴールドカラー/ピンクカラー/シルバーカラー

材質 :K18/Pt900

重量 :約3.3g

号数 :約11~12号

内径 :約16.5mm

縦幅 :最大約9.3mm~最小約2.0mm

全てバフ研磨を行っております。

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。

基本はネコポス発送でございます。

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金(200円)を頂いております。

質屋が購入

#K18

#18金

#750

#指輪

#ゴールド

#GOLD

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

