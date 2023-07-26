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人気の新作 K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303 リング

商品の説明

【商品説明】
noguchi リング　アクセサリー　ジュエリー　ノグチ

ルビー　お花フラワーデザインK18ygリング　イエローゴールド　クローバー　９号
カラー：ゴールドカラー/ピンクカラー/シルバーカラー
10K YG ラピスラズリリング11号
材質　：K18/Pt900
ルビー&グリーンガーネットリング　18Ｋ
重量　：約3.3g
TASAKI　田崎真珠　タサキ　天然アコヤベビーパール リング　パール　K18
号数　：約11～12号
PAS TIERRA K18 チェーンリング5個セット
内径　：約16.5mm
アガット エメラルド リング ♯8
縦幅 ：最大約9.3mm～最小約2.0mm
タカノジュエリーシトリンリング14.5号k18

ポンテヴェキオ 　K18　サファイヤ0.55ct　ダイヤ0.58ct　13.5号
全てバフ研磨を行っております。
B809 タイガーアイ 925刻印 リング デザイン シルバー 指輪 20号
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
ミキモト　pt950 ダイヤモンド　リング
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
イタリア製18金メッシュリング

ヴァンクリーフ＆アーペル ソクラテス リング ダイヤモンド サイズ46
大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。
18金 K18 ジュエリーマキ ダイヤ付きリング 女性用 2g 11号 X164

セイレーンアズーロ K18PG ダイヤ0.307ct 鑑別書付きリング #11
基本はネコポス発送でございます。
更に値下げ☆CHANEL ココクラッシュリング ミディアム 4月購入 ほぼ新品
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
アクアマリンK18リング
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
4°C ブライダル プラチナエタニティリング

talkative トーカティブ ピンキーリング 3号
質屋が購入
レア　英国　イギリス　ヴィンテージ　9k 9ct カーネリアンリング

エルメス シェーヌダンクル リング アンシェネ PM51号
#K18
りゅな様
#18金
訳あり K18 サファイア ダイヤモンドリング 11.5号⑵
#750
pt900エメラルドダイヤリング　昭和レトロの手作りリング　高品質エメラルド
#指輪
K18 リング　幅2.3 厚さ　1.3㎜　10.5号アップ　2.28g 手作り
#ゴールド
美品 アーカー BB ソリテール ダイヤ0.07ct K18 リング 指輪
#GOLD

agete K14 ダイヤ　リング　2way 11号

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

フェスタリア Wish upon a star ダイヤ リング 0.207ct

【とど様】 天然 ピンクダイヤモンド FANCY PINK系　メレ2ピース

《人気》Tiffany & Co リング 18K ハートウィズ ボウ 7号

指輪 18金

イーエム　シルバーリング

K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303

1.5ct❣️ 鑑定書付　天然ダイヤ　プラチナリング　メレダイヤ0.5　一粒
【商品説明】カラー：ゴールドカラー/ピンクカラー/シルバーカラー材質　：K18/Pt900重量　：約3.3g号数　：約11～12号内径　：約16.5mm縦幅 ：最大約9.3mm～最小約2.0mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD

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商品の状態目立った傷や汚れなし

人気の新作 K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303 リング

57分钟前

人気の新作 K18 Pt900 デザインリング レディース 3.3g 11～12号 Z303 リング

¥30,000 ¥17,100

(税込) 送料込み
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df6afae558008b

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