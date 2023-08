ジョーカー SIDESHOW 悪夢のジャック・ニコルソ JOKER スタチュー フィギュア

即購入不可。購入希望の場合はコメントお願い致します。

材質:PU/樹脂/ポリレジン

標準版

サイズ:H20×W10.5×D15.5CM

正規品製造スタジオ:SIDESHOW - STUDIO

1200体限定生産、専用箱

8-10枚目の画像をご覧にください。EX版の利用をお勧めします(頭の替えパーツが2種類あります。)

日時指定可能です

梱包は厳重に行います。

発送に1-10日かかる場合がございます。

な方や気になる方、完璧を求める方は、トラブル防止の為、購入をご遠慮くださいませ。

他サイトでも出品しておりますので、在庫切れの場合がございます。

Batman

Bruce Wayne

スーパーマン

Harley Quinn

ハーレイクイン

ジョーカー

ジャック・ニコルソ

JOKER

The Dark Knight Rises

スーパーマン

バットマン

ワンダーウーマン

ジャスティスリーグ

バットガール

バットウーマン

キャットウーマン

ジョーカー

ハーレイクイン

ゴッサムシティ

DCユニバース

DCマルチバース

スーパーヒーロー

アメコミ

アメトイ

スタチュー フィギュア

