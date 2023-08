確実正規品になります。

GIVENCHY ジバンシィ Tシャツ半袖

(万が一偽物の場合返金可能です)

■PINK FLOYD ピンク フロイド

■EUROPEAN TOUR 1994

PRESENTED BY WOLKSWAGEN ©︎1994

袖裾共にシングルステッチ

90s 90's 90年代 VINTAGE ヴィンテージ ビンテージ

古着 BAND ROCK TEE SHIRT バンド ロック

タグ

BROCKUM

サイズ

XL

⚫︎着丈 ⇨約66㎝

肩幅 ⇨約56㎝

身幅 ⇨約56㎝

袖丈 ⇨約22cm

(汚れ傷等)

全体的には古着にしたら美品です。

よく見ると8.9枚目に縫い後のようなものがあります。

穴など、汚れは見当たりませんが素人目になりますので、神経質な人はご購入ご遠慮下さい。

コメント質問どしどしお待ちしております‼︎

宜しくお願いします(^^)

#oneshome #used #usedclothing #90s #80s #vintage #fashion #古着 #ビンテージ #vintagetee #Tシャツ #raptee #smashing #pumpkins

#NIRVANA #ニルバーナ #メタリカ #レア

#貴重 #XL #オーバーサイズ #ストリート

#DRDRE #SNOOPDOGG #EMINEM #ICECUBE #WARRENG

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

