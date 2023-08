中古レコードです。

LP JOHN MAYALL/BLUES FROM LAUREL CANYON (UK Open Decca Mono Org.)

英国 Open Decca Mono オリジナル盤です。ジャケEx-、盤Exのコンディションです。オリジナル見開きジャケ。マトリックスは 1B/1B です。

◆ゆうパックで都内から発送いたします。複数商品ご購入の場合、できる限り同梱にて対応させていただきます。

◆価格は税込、送料込です。

