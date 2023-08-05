2022年レディースファッション福袋 ディノサファリ　ＤＩＮＯ　ＳＡＦＡＲＩ　ＧＩＧＡＮＴ キッズ/ファミリー

エリア···北海道・東北・仙台
ディノサファリ ＤＩＮＯ ＳＡＦＡＲＩ ＧＩＧＡＮＴ
枚数···2枚
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ディノサファリ ギガントの仙台公演です。
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3歳以上はチケット必要です。
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チケットには女性名義で記名あり。
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※配送になるので、期限には余裕を持っての購入をお願い致します。
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日付を間違えて購入しキャンセルできないので
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出品いたします。
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びあで購入し、先行予約料や発券手数料、システム料などで計 14,760円かかりました。
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公演名：ＤＩＮＯ ＳＡＦＡＲＩ ＧＩＧＡＮＴ
ディノサファリ ＤＩＮＯ ＳＡＦＡＲＩ ＧＩＧＡＮＴ
公演日：2023/8/19(土)
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開演時刻：10:00
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会場名：ゼビオアリーナ仙台 (宮城県)
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お席 芝アリーナ（１階アリーナ） 2枚
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不正利用防止のためバーコード、引換票番号のみ隠してあります。
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質問がございましたらコメント欄よりご連絡下さい。
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エリア···北海道・東北・仙台枚数···2枚ディノサファリ ギガントの仙台公演です。3歳以上はチケット必要です。チケットには女性名義で記名あり。※配送になるので、期限には余裕を持っての購入をお願い致します。日付を間違えて購入しキャンセルできないので出品いたします。びあで購入し、先行予約料や発券手数料、システム料などで計 14,760円かかりました。公演名：ＤＩＮＯ ＳＡＦＡＲＩ ＧＩＧＡＮＴ 公演日：2023/8/19(土)開演時刻：10:00会場名：ゼビオアリーナ仙台 (宮城県)お席 芝アリーナ（１階アリーナ） 2枚 不正利用防止のためバーコード、引換票番号のみ隠してあります。質問がございましたらコメント欄よりご連絡下さい。#恐竜#イベント#アンキロサウルス#ティラノサウルス#ディノサファリ#恐竜ショー#リアル恐竜ショー#トリケラトプス#チケット#仙台#ゼビオアリーナ#マテル#アニア#コンサート