【ふるさと割】 エアジョーダン5⭐️ ナイキ "オレンジブレイズ" スニーカー

ご覧いただきありがとうございます(^-^)/

ルイヴィトン 激レア ハイカットスニーカー モノグラム 正規品

※プロフィールを確認ください。

商品名:ナイキ エアジョーダン5

"オレンジブレイズ"

品番:DC1060-100

サイズ:29cm

状態:未使用 黒タグ付き

付属品:箱

注意事項:

・新品購入した商品です。素人の保管となりますので、箱の凹み等、商品に細かなキズ等があるかもしれません。

・購入後は、未使用となります。

・素人の出品です。すり替え防止の為、購入後の返品、返金は対応できません。

#エアフォース

#エアマックス

#ブレーザー

#ダンク

#adidas

#new balance

#CONVERSE

#VANS

#エアジョーダン

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

