【レビューで送料無料】 SixTONES ペンライト　チェンエラ(不良品) アイドル

数年前に使用し、その後は自宅保管をしておりました。

⚠︎ライトつきません⚠︎

上の部分だけを求めてる方のみご購入ください。

ペンライト本体には汚れ等無く、大変綺麗な状態です。

下の持ち手の部分込みの値段ですが、

必要ない方は上の部分のみ発送可能ですので事前にお申し付けください。

ご購入前に、

・持ち手の部分が必要か必要ではないか

・電池を変えてもライトがつかないこと承知済みか

上記コメント必ずお願いいたします。

中の厚紙と外袋にはシワがあり、

写真の通り、袋の粘着がありません。

発送時はテープで止めて発送いたします。

即購入×

SixTONES キンブレ チェンエラ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

