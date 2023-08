【再入荷！】 ☆ほぼ未使用☆ZOOM マルチエフェクター B6 エフェクター

自宅で2回ほど通電した程度の美品完動品です。

SND レクティーク 2in エフェクター

状態の詳細は画像を参照くださいませ。

analog man / prince of tone クローン

保証書、ACアダプター付。

EBS (イービーエス) MULTI COMP



【ひでさん様専用】 Marshall DRP-1

ほぼ未使用ですが、

SOURCE AUDIO / SA240 Mercury Flanger

新品ではありませんので、

Boss DM-3 コンパクトエフェクター

その点も考慮した上で、

way huge red llama

ご購入の検討をお願い致します。

K様専用 EarthQuaker Devices / White Light



Darkglass B7K 10th-anniversary edition

【B6の主な特長】

Vin-Antique Noblesse

◎4タイプ(チューブタイプ×2、ソリッドステートタイプ×2)の音色が選べるDIモデリング機能

Nocturne Dyno Brain

◎フットスイッチで瞬時に切り替えられる2系統のインプット(Piezoピックアップ入力にも対応)

BBE OptiComp コンプレッサー

◎低域レスポンスに優れた新開発のアナログ入力回路と88.2kHzサンプリングの高解像度デジタル処理

Limetone Audio / focus Alumite Color

◎11種類の定番アンプモデル+11種類のプリアンプモデル(新開発のZOOMオリジナルモデル3種類を含む)

ベース用エフェクターセット PULSEのボード付き

◎12種類のキャビネットモデルに加え、36個のIRデータをプリインストール

BOSS GT-1B エフェクター マルチエフェクター

◎新開発のZOOMオリジナルエフェクト:オクターバー1種+ベースシンセ2種

ZOOM ベース用エフェクト アンプシミュレーター B3

◎最大2048サンプル、合計120個(36プリセット+84ユーザー)を読み込めるIRローダー機能

ISP TECHNOLOGIES DECIMATOR II デシメーターⅡ

◎最大6エフェクト(アンプモデルを含む)の同時使用が可能

Pulse EC-09 Black エフェクターボード

◎240種類のエフェクトパッチをメモリー可能(ファクトリー/ユーザー兼用)

Strymon Lex‼

◎スワイプ、ドラッグ&ドロップ操作が行える4.3インチ・タッチスクリーン

こえだちゃん様 ケンタウロス オーダー受付

◎最長ステレオ45秒(モノラル90秒)のフレーズを録音できるルーパー機能と68種類のリズムパターン機能

Lovepedal Customshop COT50 BC109

◎2イン/2アウトのUSBオーディオ・インターフェース機能

mxr phase 90 基板 セット ジャンク

◎お気に入りの外部エフェクトを接続できるセンド/リターン端子

【希少】BASSBALLS electro harmonix エフェクター

◎音楽プレイヤーなどの接続に便利なステレオAUXインプット端子

Xotic XW-1 xw-1 ワウペダル エフェクター

◎外部IRデータの読み込み、ルーパー録音時間の拡張/保存が行えるSDカードスロット

ZOOM B3n

◎追加エフェクト/パッチを入手できる、Mac/Windows用ソフトウェア『Guitar Lab』対応

【GWセール】FREE THE TONE FT-2Y

◎別売Bluetoothアダプタ(BTA-1)で、iPhone/iPad用アプリ『Handy Guitar Lab for B6』を利用可能

Red Witch Fuzz God 2 ファズゴッド 美品

◎外形寸法/重量:228 mm (D) × 418 mm (W) × 65 mm (H) / 1.89 kg

商品の情報 ブランド ズーム 商品の状態 未使用に近い

自宅で2回ほど通電した程度の美品完動品です。状態の詳細は画像を参照くださいませ。保証書、ACアダプター付。ほぼ未使用ですが、新品ではありませんので、その点も考慮した上で、ご購入の検討をお願い致します。【B6の主な特長】◎4タイプ(チューブタイプ×2、ソリッドステートタイプ×2)の音色が選べるDIモデリング機能◎フットスイッチで瞬時に切り替えられる2系統のインプット(Piezoピックアップ入力にも対応)◎低域レスポンスに優れた新開発のアナログ入力回路と88.2kHzサンプリングの高解像度デジタル処理◎11種類の定番アンプモデル+11種類のプリアンプモデル(新開発のZOOMオリジナルモデル3種類を含む)◎12種類のキャビネットモデルに加え、36個のIRデータをプリインストール◎新開発のZOOMオリジナルエフェクト:オクターバー1種+ベースシンセ2種◎最大2048サンプル、合計120個(36プリセット+84ユーザー)を読み込めるIRローダー機能◎最大6エフェクト(アンプモデルを含む)の同時使用が可能◎240種類のエフェクトパッチをメモリー可能(ファクトリー/ユーザー兼用)◎スワイプ、ドラッグ&ドロップ操作が行える4.3インチ・タッチスクリーン◎最長ステレオ45秒(モノラル90秒)のフレーズを録音できるルーパー機能と68種類のリズムパターン機能◎2イン/2アウトのUSBオーディオ・インターフェース機能◎お気に入りの外部エフェクトを接続できるセンド/リターン端子◎音楽プレイヤーなどの接続に便利なステレオAUXインプット端子◎外部IRデータの読み込み、ルーパー録音時間の拡張/保存が行えるSDカードスロット◎追加エフェクト/パッチを入手できる、Mac/Windows用ソフトウェア『Guitar Lab』対応◎別売Bluetoothアダプタ(BTA-1)で、iPhone/iPad用アプリ『Handy Guitar Lab for B6』を利用可能◎外形寸法/重量:228 mm (D) × 418 mm (W) × 65 mm (H) / 1.89 kg

商品の情報 ブランド ズーム 商品の状態 未使用に近い

Tru-fi ColorDriver 18vDigitech digidelayBOSS RV-6 ReverbStudio Daydream KCM-OD silver