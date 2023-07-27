【再入荷！】 ☆ほぼ未使用☆ZOOM マルチエフェクター B6 エフェクター

自宅で2回ほど通電した程度の美品完動品です。
SND レクティーク 2in エフェクター
状態の詳細は画像を参照くださいませ。
analog man / prince of tone クローン
保証書、ACアダプター付。
EBS (イービーエス) MULTI COMP
【ひでさん様専用】 Marshall DRP-1
ほぼ未使用ですが、
SOURCE AUDIO / SA240 Mercury Flanger
新品ではありませんので、
Boss DM-3 コンパクトエフェクター
その点も考慮した上で、
way huge red llama
ご購入の検討をお願い致します。
K様専用 EarthQuaker Devices / White Light
Darkglass B7K 10th-anniversary edition
【B6の主な特長】
Vin-Antique Noblesse
◎４タイプ（チューブタイプ×2、ソリッドステートタイプ×2）の音色が選べるDIモデリング機能
Nocturne Dyno Brain
◎フットスイッチで瞬時に切り替えられる2系統のインプット（Piezoピックアップ入力にも対応）
BBE OptiComp コンプレッサー
◎低域レスポンスに優れた新開発のアナログ入力回路と88.2kHzサンプリングの高解像度デジタル処理
Limetone Audio / focus Alumite Color
◎11種類の定番アンプモデル＋11種類のプリアンプモデル（新開発のZOOMオリジナルモデル3種類を含む）
ベース用エフェクターセット PULSEのボード付き
◎12種類のキャビネットモデルに加え、36個のIRデータをプリインストール
BOSS GT-1B エフェクター マルチエフェクター
◎新開発のZOOMオリジナルエフェクト：オクターバー1種＋ベースシンセ2種
ZOOM ベース用エフェクト アンプシミュレーター B3
◎最大2048サンプル、合計120個（36プリセット＋84ユーザー）を読み込めるIRローダー機能
ISP TECHNOLOGIES DECIMATOR II デシメーターⅡ
◎最大6エフェクト（アンプモデルを含む）の同時使用が可能
Pulse EC-09 Black エフェクターボード
◎240種類のエフェクトパッチをメモリー可能（ファクトリー／ユーザー兼用）
Strymon Lex‼
◎スワイプ、ドラッグ＆ドロップ操作が行える4.3インチ・タッチスクリーン
こえだちゃん様 ケンタウロス オーダー受付
◎最長ステレオ45秒（モノラル90秒）のフレーズを録音できるルーパー機能と68種類のリズムパターン機能
Lovepedal Customshop COT50 BC109
◎2イン／2アウトのUSBオーディオ・インターフェース機能
mxr phase 90 基板 セット ジャンク
◎お気に入りの外部エフェクトを接続できるセンド／リターン端子
【希少】BASSBALLS electro harmonix エフェクター
◎音楽プレイヤーなどの接続に便利なステレオAUXインプット端子
Xotic XW-1 xw-1 ワウペダル エフェクター
◎外部IRデータの読み込み、ルーパー録音時間の拡張／保存が行えるSDカードスロット
ZOOM B3n
◎追加エフェクト／パッチを入手できる、Mac／Windows用ソフトウェア『Guitar Lab』対応
【GWセール】FREE THE TONE FT-2Y
◎別売Bluetoothアダプタ（BTA-1）で、iPhone／iPad用アプリ『Handy Guitar Lab for B6』を利用可能
Red Witch Fuzz God 2 ファズゴッド 美品
◎外形寸法／重量：228 mm (D) × 418 mm (W) × 65 mm (H) ／ 1.89 kg
Tru-fi ColorDriver 18v
Digitech digidelay
BOSS RV-6 Reverb
Studio Daydream KCM-OD silver
自宅で2回ほど通電した程度の美品完動品です。状態の詳細は画像を参照くださいませ。保証書、ACアダプター付。ほぼ未使用ですが、新品ではありませんので、その点も考慮した上で、ご購入の検討をお願い致します。【B6の主な特長】◎４タイプ（チューブタイプ×2、ソリッドステートタイプ×2）の音色が選べるDIモデリング機能◎フットスイッチで瞬時に切り替えられる2系統のインプット（Piezoピックアップ入力にも対応）◎低域レスポンスに優れた新開発のアナログ入力回路と88.2kHzサンプリングの高解像度デジタル処理◎11種類の定番アンプモデル＋11種類のプリアンプモデル（新開発のZOOMオリジナルモデル3種類を含む）◎12種類のキャビネットモデルに加え、36個のIRデータをプリインストール◎新開発のZOOMオリジナルエフェクト：オクターバー1種＋ベースシンセ2種◎最大2048サンプル、合計120個（36プリセット＋84ユーザー）を読み込めるIRローダー機能◎最大6エフェクト（アンプモデルを含む）の同時使用が可能◎240種類のエフェクトパッチをメモリー可能（ファクトリー／ユーザー兼用）◎スワイプ、ドラッグ＆ドロップ操作が行える4.3インチ・タッチスクリーン◎最長ステレオ45秒（モノラル90秒）のフレーズを録音できるルーパー機能と68種類のリズムパターン機能◎2イン／2アウトのUSBオーディオ・インターフェース機能◎お気に入りの外部エフェクトを接続できるセンド／リターン端子◎音楽プレイヤーなどの接続に便利なステレオAUXインプット端子◎外部IRデータの読み込み、ルーパー録音時間の拡張／保存が行えるSDカードスロット◎追加エフェクト／パッチを入手できる、Mac／Windows用ソフトウェア『Guitar Lab』対応◎別売Bluetoothアダプタ（BTA-1）で、iPhone／iPad用アプリ『Handy Guitar Lab for B6』を利用可能◎外形寸法／重量：228 mm (D) × 418 mm (W) × 65 mm (H) ／ 1.89 kg